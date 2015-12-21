深圳山体滑坡失联人数上升至９１人 再次滑坡可能性较小（更新版）

(新增最新伤亡数据)

路透北京12月21日 - 新华社周一报导称，截至今日６时，深圳山体滑坡造成的失联人数已上升至９１人。令经初步核查，此次灾害共造成３３栋建筑物被掩埋或不同程度损坏，覆盖面积约３８万平方米。专家判断，再次发生滑坡可能性较小。

深圳市副市长刘庆生在上午举行的第三场新闻发布会上披露，目前现场有大型工程车１５１台，当日凌晨开始用挖掘机和人力配合挖掘。中石油对受损４００米西气东输管道进行排空，并在上午开始修临时管道。

周日(20日)11时40分许，广东深圳市光明新区凤凰社区恒泰裕工业园发生山体滑坡，附近西气东输管道发生爆炸，造成重大生命和财产损失。消防部队分２５个搜救小组对现场已进行了两轮全面搜救，目前正在进行进一步确认和搜救。（完）