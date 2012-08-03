深圳控股称雇员涉嫌贿赂遭香港廉署调查

路透香港8月3日电---中国房地产商--深圳控股(0604.HK)周五称,香港廉政公署正就公司的个别已离任及现任职员的涉嫌贿赂行为进行调查;但强调廉署的调整对象并不涉及董事会现任董事及并非针对公司本身.

深圳市政府背景的深圳控股在声明中称,廉署於本周三到公司的主要办公室,就调查要求公司提供文件.公司从廉署方面了解到,有关调查是关於个别人士(包括已离任及现任职员)於2002-09年间深圳控股认股权计划下获得期权的涉嫌贿赂行为.

公司表示,上述事件属於被调查人士之个人行为,不涉及公司及其附属公司的资产,或公司现行於2012年6月22日采纳之认股权计划.

"董事会认为该事件并无及不会影响本集团的资产、财务安全及业务运作.董事会亦认为该事件不会对本集团造成任何重大财务影响."深圳控股称.

深圳控股股份於周二午盘暂停买卖,并申请于下周一恢复交易.停牌前,该股收报1.8港元.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 黄凯

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