深圳能源两电厂项目获批 项目总投资逾100亿元

公告指出，按照国家关于支持原中央苏区、革命老区项目建设和煤电建设有关精神，广东发改委同意建设河源电厂在已有两台60万千瓦燃煤机组的基础上，扩建两台100万千瓦燃煤机组，项目动态总投资89.93亿元，其中资本金比例为20%。