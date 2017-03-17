深圳能源两电厂项目获批 项目总投资逾100亿元

深圳控股逾54亿元人民币出售四间公司权益予恒大集团
路透香港5月25日 - 中国房地产商--深圳控股周四宣布，以逾54亿元人民币的代价出售旗下四间公司权益予恒大集团，预计将录得税后净收益29.12亿港元。
路透上海3月17日 - 中国深圳能源集团股份有限公司(000027.SZ)周四晚公告称，公司筹划的潮安燃气热电联产项目、河源火电厂二期扩建项目获得广东发改委批准，两项目总投资超过100亿元人民币。
公告指出，按照国家关于支持原中央苏区、革命老区项目建设和煤电建设有关精神，广东发改委同意建设河源电厂在已有两台60万千瓦燃煤机组的基础上，扩建两台100万千瓦燃煤机组，项目动态总投资89.93亿元，其中资本金比例为20%。
为满足潮州市潮安区特色产业园区及周边企业的冷、热、电用能需求，促进资源综合利用，广东发改委还同意建设深能潮安2×100MW级燃气热电联产工程项目，项目总投资（不含热网）10.84亿元，其中资本金占20%。
深圳能源周四收报7.05元，过去一个月累计下跌0.8%。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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路透北京5月25日 - 中国股市沪综指周三微收升0.07%。沪深证交所融资融券余额当日减少7.5亿元人民币，连续四日下跌；两市两融余额为8,756.1亿元，续创近四个月新低。
路透香港5月24日 - 中国在线和移动支付平台支付宝周三在香港推出其首个非人民币支付应用程序，进一步接近其扩大支付币种的目标。