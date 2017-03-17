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中国财经 | 2017年 3月 17日 星期五 08:52 BJT

深圳能源两电厂项目获批 项目总投资逾100亿元

路透上海3月17日 - 中国深圳能源集团股份有限公司(000027.SZ)周四晚公告称，公司筹划的潮安燃气热电联产项目、河源火电厂二期扩建项目获得广东发改委批准，两项目总投资超过100亿元人民币。

公告指出，按照国家关于支持原中央苏区、革命老区项目建设和煤电建设有关精神，广东发改委同意建设河源电厂在已有两台60万千瓦燃煤机组的基础上，扩建两台100万千瓦燃煤机组，项目动态总投资89.93亿元，其中资本金比例为20%。

为满足潮州市潮安区特色产业园区及周边企业的冷、热、电用能需求，促进资源综合利用，广东发改委还同意建设深能潮安2×100MW级燃气热电联产工程项目，项目总投资（不含热网）10.84亿元，其中资本金占20%。

深圳能源周四收报7.05元，过去一个月累计下跌0.8%。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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