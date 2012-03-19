积极引导文化产业与资本对接--深交所总经理

路透上海3月19日电---针对资本市场与文化产业的对接,中国深圳证券交易所总经理宋丽萍周一建议,应发展可交易的基金类产品投资文化产业项目,也可以积极去引导创投与文化产业对接,建立新型孵化器.

她指出,目前中国文化产业具有经营风险高,并购整合需求强烈以及需要有效股权激励等特点,而正是这些特点为资本市场提供了发挥的空间.

"我国文化企业多局限於一个地域、一个行业经营,集中度不高,今後整合产业链、开展跨行业跨地域经营,空间巨大,而资本市场就是一个最好的并购整合平台."宋丽萍称.

她并认为,为实现与文化产业的有效对接,中国资本市场自身也需要进行改革和创新.如针对其特点,对於文化企业股权激励的监管应更加弹性,对难以避免的关联交易更加宽容,在并购重组和再融资方面提供更便捷条件,投资者和市场应具备更强的风险定价和承受能力.

近年来文化企业上市节奏明显加快.据其介绍,2010年至今在深交所上市的文化企业已经超过30家,占文化上市公司总数近40%.深圳市场的传播文化成份指数,今年2月底的市盈率将近36倍,比深证300指数17倍的市盈率高出了100%.

此外,前端的创投对文化产业的投资也在加速,并出现了成立文化产业基金的热潮.有统计表明,去年仅在广电和娱乐传媒领域就有77起创业投资,设立的文化产业基金有43只.

中国明确十二五(2011-2015年)期间将引导社会资本投资文化产业,以出版集团为代表的文化企业上市有望加速,并将成为资本市场的一道新风景.

为配合发展文化产业,中国证监会此前曾表示,将创造条件支持符合条件的文化企业发行上市,鼓励文化类上市公司进行并购重组,并稳步扩大其债券市场融资水平.

目前中国A股市场文化类企业上市公司有电广传媒(000917.SZ)、歌华有线(600037.SS)、中视传媒(600088.SS)、华谊兄弟(300027.SZ)、时代出版(600551.SS)等.(完)

--发稿 刘昕; 审校 张喜良

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