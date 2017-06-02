深交所完善小规模基金终止上市规定 加强特殊基金适当性管理

路透北京6月2日 - 中国深圳证券交易所周五表示，拟完善基金上市和终止上市审核程序，完善小规模基金终止上市相关安排，设置基金终止上市观察期，基金不再具备上市条件且相关情形在观察期内未消除的，基金进入终止上市程序，并将加强对特殊基金的投资者保护和适当性管理。

深交所网站刊登的证券投资基金上市规则征求意见稿称，拟引入上市委员会审议机制，由该所上市委员会对基金上市申请和终止上市事宜作出独立的专业判断并形成审核意见，并要求基金管理人就基金可能或触发终止上市事宜及时进行信息披露和风险提示。

“为加强分级基金监管，防范分级基金市场风险，对分级基金设置更严格的终止上市条件。”深交所称，“增加‘基金规模低于5,000万份’作为分级基金终止上市的触发情形，并对分级基金触发终止上市情形后预留十个交易日的观察期。”

深交所提出，为保护基金持有人权益，要求基金管理人在基金进入终止上市程序后规定期限内采取基金转型或清盘等终止上市实施方案，并要求基金管理人和该所会员在基金可能或已经触发终止上市条件后加强风险提示。

深交所拟规定结构复杂、风险较高基金上市时应当有符合该所规定的投资者适当性安排。进一步明确对违规基金信息披露义务人及其信息披露负责人可采取的监管措施；取消常规业务例行停牌，简化基金上市申请材料。（完）

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