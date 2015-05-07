深交所将设差异化上市条件 支持互联网等企业上市--报载

中国无意通过货币贬值提升竞争力 将审慎有序推资本项开放--外管局长
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
路透上海5月7日 - 中国证券报周四报导，深圳证券交易所将设立差异化上市条件，探索在主板、中小板、创业板建立分道、分行业审核机制，满足更多企业上市融资需求，同时大力支持互联网企业和高新技术企业到创业板上市。
报导引述深交所负责人在北京“互联网行业座谈会”上表示，推进与落实股票发行注册制改革的一个重要考虑就是要增强市场包容性。为落实“互联网+”行动计划，提升资本市场对互联网企业的支持力度，完善针对互联网企业的审核制度安排。
参会企业方面，则期望尽快研究解决互联网企业境内上市面临的盈利门槛、VIE架构、跨期股权激励等政策障碍，建立契合互联网企业特点的发审机制，并进一步优化并购重组、股权激励、再融资、行业信息披露等各项制度等。
关于股票发行注册制进程，上海证券交易所理事长桂敏杰在今年“两会”期间称，今年推出比较乐观，当时方案还没有确定，IPO审核放在交易所是几种方案之一，且是主流方案。(完)
(发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
路透上海/北京5月8日 - 人民币兑美元即期周一缩量微收跌，中间价亦小跌。交易员称，法国大选并无意外，市场反应相对平静，较好外部环境有利监管层继续适度放松监管，但为避免贬值预期大幅抬升，汇价短期续跌空间料有限。由于汇价波动不大，市场交投兴趣不浓，成交量缩小近两成。
路透香港5月8日 - 最新数据显示，自全球金融危机以来，中国银行业者借西方同业高风险业务收缩之机，大幅扩张在海外的支付和贸易网络。