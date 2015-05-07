深交所将设差异化上市条件 支持互联网等企业上市--报载

路透上海5月7日 - 中国证券报周四报导，深圳证券交易所将设立差异化上市条件，探索在主板、中小板、创业板建立分道、分行业审核机制，满足更多企业上市融资需求，同时大力支持互联网企业和高新技术企业到创业板上市。

报导引述深交所负责人在北京“互联网行业座谈会”上表示，推进与落实股票发行注册制改革的一个重要考虑就是要增强市场包容性。为落实“互联网+”行动计划，提升资本市场对互联网企业的支持力度，完善针对互联网企业的审核制度安排。

参会企业方面，则期望尽快研究解决互联网企业境内上市面临的盈利门槛、VIE架构、跨期股权激励等政策障碍，建立契合互联网企业特点的发审机制，并进一步优化并购重组、股权激励、再融资、行业信息披露等各项制度等。

关于股票发行注册制进程，上海证券交易所理事长桂敏杰在今年“两会”期间称，今年推出比较乐观，当时方案还没有确定，IPO审核放在交易所是几种方案之一，且是主流方案。(完)

(发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)

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