深交所拟推创业板专门层次 并试行小额快速换股并购制--报载

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海10月30日 - 中国证券时报周五引述深圳证券交易所称，将推动设立创业板专门层次，以满足尚未盈利、及已实现盈利但尚未补亏的互联网和科技创新企业上市融资需求；同时研究推动在创业板试行小额快速换股并购制度，以及丰富并购重组支付工具等。
深交所称，创业板将会设置差异化的上市条件，淡化以盈利为单一指标的估值理念，更加贴近新兴产业的发展规律和现实需求。例如，通过增设一套营业收入规模的指标和一套市值指标，适应目前尚未盈利但具有较大发展前景、投资者认可其价值的企业上市。
另外，设立创业板专门层次，也为中概股回归提供快速上市渠道。同时也在研究目前在海外上市的企业拆除VIE相关问题，迎接红筹企业回归，也让国内投资者得以分享企业高速成长的收益。
随着并购重组市场化的持续推进，创业板公司也在谋求外延式扩张。证监会取消以现金方式进行的并购重组行政许可后，大幅提升了并购重组效率。以创业板为例，2014年度共发生370单股权收购，其中240单交易金额在1亿元人民币以下，占比达到65%，
上市公司在进行这些小额并购时均以现金方式进行，效率较高。但上市公司自身存在资金压力，以现金方式进行主要是出于时间成本和交易效率考虑，如能快速发行小额股份，将较大程度地缓解公司资金压力，促进公司利用资本工具推动产业整合和转型升级。
在并购重组支付工具方面，相比国外成熟市场，目前上市公司可选品种较为有限。未来创业板将继续研究推动支付工具创新，为上市公司并购重组提供更大的灵活度。
自2009年10月30日首批28家公司挂牌上市以来，到2015年9月30日，创业板共有484家上市公司。六年以来，创业板公司平均收入规模由2009年的3.05亿元，增长至2014年的8.25亿元，增幅170.5%。(完)
(发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。