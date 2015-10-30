深交所拟推创业板专门层次 并试行小额快速换股并购制--报载

路透上海10月30日 - 中国证券时报周五引述深圳证券交易所称，将推动设立创业板专门层次，以满足尚未盈利、及已实现盈利但尚未补亏的互联网和科技创新企业上市融资需求；同时研究推动在创业板试行小额快速换股并购制度，以及丰富并购重组支付工具等。

深交所称，创业板将会设置差异化的上市条件，淡化以盈利为单一指标的估值理念，更加贴近新兴产业的发展规律和现实需求。例如，通过增设一套营业收入规模的指标和一套市值指标，适应目前尚未盈利但具有较大发展前景、投资者认可其价值的企业上市。

另外，设立创业板专门层次，也为中概股回归提供快速上市渠道。同时也在研究目前在海外上市的企业拆除VIE相关问题，迎接红筹企业回归，也让国内投资者得以分享企业高速成长的收益。

随着并购重组市场化的持续推进，创业板公司也在谋求外延式扩张。证监会取消以现金方式进行的并购重组行政许可后，大幅提升了并购重组效率。以创业板为例，2014年度共发生370单股权收购，其中240单交易金额在1亿元人民币以下，占比达到65%，

上市公司在进行这些小额并购时均以现金方式进行，效率较高。但上市公司自身存在资金压力，以现金方式进行主要是出于时间成本和交易效率考虑，如能快速发行小额股份，将较大程度地缓解公司资金压力，促进公司利用资本工具推动产业整合和转型升级。

在并购重组支付工具方面，相比国外成熟市场，目前上市公司可选品种较为有限。未来创业板将继续研究推动支付工具创新，为上市公司并购重组提供更大的灵活度。

自2009年10月30日首批28家公司挂牌上市以来，到2015年9月30日，创业板共有484家上市公司。六年以来，创业板公司平均收入规模由2009年的3.05亿元，增长至2014年的8.25亿元，增幅170.5%。(完)