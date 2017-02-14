深交所今年将推动新三板向创业板转板试点 推ETF期权试点

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透上海2月14日 - 深圳证交所网站周一稍晚刊登新闻稿称，今年将完善多层次市场体系建设，深化创业板改革，推动新三板向创业板转板试点，支持一批创新能力强、发展前景广、契合国家发展战略导向的优秀企业上市，同时将推动ETF期权试点平稳启动，优化固定收益产品体系结构。
深交所还指出，将服务于国家“一带一路”战略，积极延伸特色服务链条，为企业走出去提供更多的资本市场服务；并强化基础设施建设，加快南方技术中心建设和滨海数据中心升级改造，切实提高金融基础设施运营能力和抗风险能力。
上周中国证监会召开全国证券期监管工作会议，随后沪深证交所均召开专题会议，布署落实监管工作会议要求。上海证交所网站刊登新闻稿称，今年该所将积极融入国家战略发展大局，配合“一带一路”战略，投身上海国际金融中心建设和有全球影响力的科创中心建设，加快交易所国际化进程，争做资本市场双向开放和“走出去”的探路者、排头兵。
上交所表示，今年将大力提升服务实体经济能力，发展好股票市场、债券市场，提高直接融资比重。做好股票ETF期权试点，丰富产品，为市场提供更多金融风险管理工具。
沪深证交所均强调今年将把风险防控放在更加突出位置，上交所表示，全面加强一线监管和风险防范，构建完善上市公司监管、交易行为监管、会员监管三位一体的自律监管体系，构建完善市场风险监测、分析、预警体系，切实提升监管能力和有效性。深交所亦提出，着力改进提高一线监管能力，推进建立“以监管会员为中心”的市场交易监管模式。
上证所已推出上证50ETF期权，这是国内目前唯一一只期权产品。去年上证50ETF期权日均成交32.4万张，投资者开户数超过20万户。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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