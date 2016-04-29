深交所修订交易规则 债券回购和组合订单取消协议大宗交易

路透上海4月29日 - 中国深圳证券交易所周四稍晚公布修订后的交易规则等新规定，修订内容包括债券质押式回购和组合订单不再采用协议大宗交易方式，债券协议大宗交易实行实时成交确认和行情揭示。

另外，每个交易日集合竞价之后，正式交易之前的时间段（即9:25-9:30），深交所不再接受竞价交易申报。这次修改之后，沪深交易所关于这个时间段的交易规定同步了。

深交所解释称，从交易情况看，债券回购和涉及多只A股、多只基金和多只债券的组合订单近十年未发生过任何协议大宗交易，缺乏市场需求，因此本次规则对此做出调整。

按照修订后的规则，公开发行且在深交所上市的债券协议大宗交易实行实时成交确认和行情揭示，具体品种包括：国债、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债、分离交易的可转换公司债、可交换公司债等。（完）