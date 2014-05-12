尽快推出创业板再融资方案 当前税收有问题--深交所总经理

路透北京5月11日 -深圳证券交易所总经理宋丽萍周日表示，创业板IPO的再融资方案，要在近期尽快地推出来，否则会妨碍创业板成立的初衷，而目前该领域还存在着税收瓶颈。

和讯网援引她在北京召开的清华五道口全球金融论坛上的讲话称，创业板当初设立是为了应对金融危机设立的，现在有365家上市公司，1万多亿市值。但离最初的设想还是有很大差距。

“进一步优化创业板的工作有好多工作要做。其中关键是科技人员入股的问题。这是致命的问题，代表着自主创新的研究成果能否快速转化。假如研发的人迟迟落不了地是很难有激励的。”宋丽萍称。

她表示，现在有很多一流的科技成果，但就是转化不出来，就是因为中间缺资本市场作用。因为科研成果主要靠智力，要有相应的回报，没有这项支撑，股权激励政策很难解决。

“这里的一个瓶颈是税收问题解决不了，中国当前的税收还是有问题。在给股权的时候就要收税 。"宋丽萍称。

中国政府网上周五发布的国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见共九条，包括发展多层次股票市场、规范发展债券市场、培育私募市场、推进期货市场建设以及扩大资本市场开放等，并明确提出到2020年，基本形成结构合理、功能完善、规范透明、稳健高效、开放包容的多层次资本市场体系。（完）

(发稿 张晓翀/沈燕; 审校 林高丽)

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