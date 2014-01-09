深圳将推动多项金融试点 率先承担汇率利率市场化改革任务

路透北京1月9日 -中国深圳市政府周三表示，将争取推动和深化外商投资企业资本金意愿结汇试点、个人境外直接投资试点等，率先承担汇率利率市场化改革任务。

刊登在深圳政府在线的新闻稿称，聚焦于多项金融改革创新的《深圳市人民政府关于充分发挥市场决定性作用全面深化金融改革创新的若干意见》,将以市政府2014年1号文件形式正式颁布实施。

“积极争取上级监管部门支持，拓展外汇市场广度和深度，率先承担汇率利率市场化改革任务。”新闻稿称。

新闻稿显示，深圳将加快推动人民币跨境双向贷款、跨国公司人民币资金池、跨境人民币再保险等业务创新，争取推动和深化外商投资企业资本金意愿结汇试点、个人境外直接投资试点等，推动外汇管理体制和企业现行外债管理模式创新。

深圳还将争取进一步放宽境内外金融机构准入的有关限制。支持通过多种方式设立各类金融机构及涉足新型金融业态。并支持在前海建立本外币在岸、离岸账户探索实施分账核算管理，开展离岸金融业务创新。

新闻稿指出，深圳将鼓励设立社区银行和社区金融服务网点，开展与小微企业和社区居民需求相匹配的投融资产品创新，扶持发展融资租赁产业，支持以服务实体经济为重点的融资模式创新。

深圳还将深化外资股权投资创新试点，打造多元产品的“大资产管理”格局。推动金融服务外包和商业保理业务创新发展，大力发展绿色信贷、绿色保险，完善碳排放交易等绿色资本市场，构建绿色金融服务体系。

早在2012年中，深圳前海地区即开始启动金融改革创新方面的的先行先试。2013年1月，前海启动跨境人民币贷款,开始利率自由化的试点尝试。(完)

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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