深圳扩展金融服务 香港官员称无损香港地位

《路透早报》--2月18日
--周五投资人担心即将举行的法国大选，美国财政政策的调整缺乏行动，且将迎来美国长周末假期，点燃日圆的避险买需，令日圆兑美元和欧元上涨，美元指数走高，美国公债价格攀升。美股三大股指齐创纪录收盘新高。下周一为美国总统日假期，美国金融市场休市。
路透纽约3月15日电---香港财经事务及库务局局长陈家强周四表示,中国深圳扩展金融服务业的计划,对於香港在金融市场交易方面的优势地位不构成威胁.
"目前深圳拥有了一个面向较小企业和成长型初创企业的证券交易所,深圳做得不错...我认为这不会构成什麽竞争."陈家强对路透表示.
"我们更多谈论的是,香港金融服务企业为广东和深圳提供更多服务."他说.
2月时,有报导称中国当局正在制订一项计划,准备将深圳前海新区建设成重要的金融中心.
陈家强称,内地与香港均支持这项打造更多跨境金融服务的计划.
"现在需要一些时间来确定如何做这件事,不过这绝对是双方的共同目标."他说,并补充称恒生银行和广州证券组建了一间合资咨询企业,帮助两地建立相关联系.
**人民币ETF**
陈家强表示,有关人民币计价上市交易基金(ETF)及其在香港上市的问题,"应该会很快取得结果."
2月14日,全球首支人民币黄金ETF在香港证交所挂牌交易.这是由恒生银行(0011.HK)推出的恒生人民币黄金ETF(83168.HK).
陈家强称,迈向在香港发行人民币股票ETF的第一步,将需要一支基於港股的ETF在上海证券交易所上市.目前尚未实现这一步,但他期望"将很快实现".
他还表示,有许多技术性问题已经解决,但拒绝给出人民币ETF在香港上市的时间表.
他说,球现在在中国监管机构的手中.(完)
--编译 洪曦;审校 张涛
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--周五投资人担心即将举行的法国大选，美国财政政策的调整缺乏行动，且将迎来美国长周末假期，点燃日圆的避险买需，令日圆兑美元和欧元上涨，美元指数走高，美国公债价格攀升。美股三大股指齐创纪录收盘新高。下周一为美国总统日假期，美国金融市场休市。
--人民币兑美元当周走升0.15%，周中收盘价一度创逾三周新高，主要受美元指数回调影响，而中国经济数据向好，加上中国政府奖入限出政策效果持续显现，机构结汇盘涌现，提振人民币汇率，亦令内地和香港两地汇价继续保持倒挂。整体而言，人民币已经成为篮子货币中比较强势的货币。未来继续关注美元走势以及政策引导。
路透法兰克福/巴黎2月17日 - 在2016年，因超低利率而受尽苦头的欧洲大型银行业者比前一年更多，但随着借贷成本升势有可能从美国扩散到欧洲，欧洲银行业者可能很快就要告别最黑暗时刻。