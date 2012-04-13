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路透中文国际短讯 | 2012年 4月 13日 星期五 16:10 BJT

深圳官员否认该市将推重大金融创新

深圳市政府一位官员周四否认中国门户网站新浪的报导。此前该网站称深圳今年将开始一项允许香港银行向深圳企业直接发放人民币贷款的试点项目。深圳市政府金融办公室官员王振超对路透表示，新浪有关深圳将出台系列重大金融创新的报导"不符合事实"。路透

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