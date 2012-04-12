深圳今年将出台多项金融创新--新浪

文件指出,在与香港试点开展双向跨境贷款上,国家部委层面对於前海一揽子优惠政策的徵求意见和协调工作已基本完成,其中央行、银监会等部委对於在前海试点开展双向跨境贷款已取得一致共识,该项工作在中央层面已取得较快进展,在政策正式批复後即可正式启动.