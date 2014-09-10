野村在深圳合组股权投资基金公司 为境外机构觅中国机会

大众汽车第一季营业利润跳增 主因大众品牌战绩明显好转
路透法兰克福4月18日 - 德国大众汽车(Volkswagen)公布第一季营业利润跳增28%，受助于其核心大众品牌获利恢复增长。大众一直在竭力摆脱排放丑闻带来的影响。
路透上海9月10日 - 日本最大投资银行暨券商集团--野村控股(8604.T)旗下野村资产管理公司周三宣布，与深圳华夏人合资本管理公司组建一家合资股权投资基金管理公司，合资公司可为海外投资者提供投资中国风险投资业的机会。
该公司新闻稿称，合资公司位于深圳，中外双方股权各半，注册资本1,300万元人民币，经营范围包括发起设立股权投资企业、受托管理股权投资企业的投资业务及股权投资咨询。
合资公司已取得相应资格，可透过QFLP（合格境外有限合伙人）方式，吸引外资投资中国的私募股权基金和创业投资基金。同时，合资公司亦将为境内高端顾客和机构投资者开拓中国市场商机。
野村资产管理认为，此次在中国大陆成立中外合资基金管理公司，是进入中国市场的宝贵机会。中国已经成长为全球主要的金融市场之一，野村将继续致力于不断扩大中国业务并增强其在中国市场的影响力。
野村资产管理是日本最大的基金管理公司，6月的资产管理规模总额约3,600亿美元，其客户包括个人投资者和各大金融机构，如主权财富基金、养老基金、银行、保险公司、地方和政府机构。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透法兰克福4月18日 - 德国大众汽车(Volkswagen)公布第一季营业利润跳增28%，受助于其核心大众品牌获利恢复增长。大众一直在竭力摆脱排放丑闻带来的影响。
路透纽约4月18日 - 美国联合航空公司称，该公司执行长Oscar Munoz会见中国驻芝加哥总领事馆官员，讨论强拖乘客下机事件可能对预订情况产生的影响，但目前断言在华业务是否受到该事件打击仍为时尚早。
路透基威斯康辛诺沙县4月18日 - 美国总统特朗普周二命令对一项引入外国高技能工人的美国签证计划进行审查，通知科技企业以及为其提供这类人员的外包公司注意未来可能会有调整。