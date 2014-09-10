野村在深圳合组股权投资基金公司 为境外机构觅中国机会

路透上海9月10日 - 日本最大投资银行暨券商集团--野村控股(8604.T)旗下野村资产管理公司周三宣布，与深圳华夏人合资本管理公司组建一家合资股权投资基金管理公司，合资公司可为海外投资者提供投资中国风险投资业的机会。

该公司新闻稿称，合资公司位于深圳，中外双方股权各半，注册资本1,300万元人民币，经营范围包括发起设立股权投资企业、受托管理股权投资企业的投资业务及股权投资咨询。

合资公司已取得相应资格，可透过QFLP（合格境外有限合伙人）方式，吸引外资投资中国的私募股权基金和创业投资基金。同时，合资公司亦将为境内高端顾客和机构投资者开拓中国市场商机。

野村资产管理认为，此次在中国大陆成立中外合资基金管理公司，是进入中国市场的宝贵机会。中国已经成长为全球主要的金融市场之一，野村将继续致力于不断扩大中国业务并增强其在中国市场的影响力。

野村资产管理是日本最大的基金管理公司，6月的资产管理规模总额约3,600亿美元，其客户包括个人投资者和各大金融机构，如主权财富基金、养老基金、银行、保险公司、地方和政府机构。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。