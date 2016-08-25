深港通确保年内开通 主要规则近期将公开征求意见--深交所

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京8月25日 - 中国深圳交易所周四称，将确保年内开通深港通，深交所等四方已完成主要规则制订工作，拟于近期向市场公开征求意见。
深交所网站援引中国证监会深港通专项工作小组组长方星海称，深港两地交易所和结算公司技术系统开发和相互仿真测试已经完成，相关证券公司都成立了专门小组，在沪港通基础上已先行完成技术开发，有望较快完成准备工作。
方星海强调，深港通标志着中国资本市场在国际化和市场化方向上又迈出了坚实一步，有利于在更大范围、更高层次、更深程度上加强内地与香港合作，提升中国资本市场的国际竞争力和服务实体经济能力。
中国总理李克强8月中旬在国务院常务会议上明确表示，深港通相关准备工作已基本就绪，国务院已批准深港通实施方案。分析师指出，该消息将在短期激发增量资金进入A股市场的预期，将令今年以来一直困扰市场的存量资金博弈的局面在心理层面得到显着改善。（完）
(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。