深港通确保年内开通 主要规则近期将公开征求意见--深交所

路透北京8月25日 - 中国深圳交易所周四称，将确保年内开通深港通，深交所等四方已完成主要规则制订工作，拟于近期向市场公开征求意见。

深交所网站援引中国证监会深港通专项工作小组组长方星海称，深港两地交易所和结算公司技术系统开发和相互仿真测试已经完成，相关证券公司都成立了专门小组，在沪港通基础上已先行完成技术开发，有望较快完成准备工作。

方星海强调，深港通标志着中国资本市场在国际化和市场化方向上又迈出了坚实一步，有利于在更大范围、更高层次、更深程度上加强内地与香港合作，提升中国资本市场的国际竞争力和服务实体经济能力。

中国总理李克强8月中旬在国务院常务会议上明确表示，深港通相关准备工作已基本就绪，国务院已批准深港通实施方案。分析师指出，该消息将在短期激发增量资金进入A股市场的预期，将令今年以来一直困扰市场的存量资金博弈的局面在心理层面得到显着改善。（完）