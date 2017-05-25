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中国财经 | 2017年 5月 25日 星期四 09:52 BJT

深圳控股逾54亿元人民币出售四间公司权益予恒大集团

路透香港5月25日 - 中国房地产商--深圳控股(0604.HK)周四宣布，以逾54亿元人民币的代价出售旗下四间公司权益予恒大集团(3333.HK)，预计将录得税后净收益29.12亿港元。

深圳控股是次出售的资产分别为三水地产、三水酒店及鹏基资产管理公司之权益，以及三水投资全部股权，承让方为恒大广东及恒大南京。

深圳控股表示，该公司一直重点推进对三、四线城市项目的处置，而三、四线城市房地产的回暖为集团的项目退出创造了良好条件，出售事项亦符合公司优化土地储备结构的发展策略，并可录得出售收益，对财务状况产生积极正面影响，同时为日后发展提供更佳财务基础。

至于出售套现所得款项，董事会现时有意用作一般企业用途。

三水地产、三水投资及三水酒店现时共同拥有位于佛山市三水区的项目，项目地块规划为低密度居住用地及商服用地。

香港时间09:41，深圳控股升1.39%，报3.65港元；恒大亦升3.77%，报12.1港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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