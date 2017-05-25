深圳控股逾54亿元人民币出售四间公司权益予恒大集团

深圳控股是次出售的资产分别为三水地产、三水酒店及鹏基资产管理公司之权益，以及三水投资全部股权，承让方为恒大广东及恒大南京。

深圳控股表示，该公司一直重点推进对三、四线城市项目的处置，而三、四线城市房地产的回暖为集团的项目退出创造了良好条件，出售事项亦符合公司优化土地储备结构的发展策略，并可录得出售收益，对财务状况产生积极正面影响，同时为日后发展提供更佳财务基础。