深圳控股逾54亿元人民币出售四间公司权益予恒大集团

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透香港5月25日 - 中国房地产商--深圳控股(0604.HK)周四宣布，以逾54亿元人民币的代价出售旗下四间公司权益予恒大集团(3333.HK)，预计将录得税后净收益29.12亿港元。
深圳控股是次出售的资产分别为三水地产、三水酒店及鹏基资产管理公司之权益，以及三水投资全部股权，承让方为恒大广东及恒大南京。
深圳控股表示，该公司一直重点推进对三、四线城市项目的处置，而三、四线城市房地产的回暖为集团的项目退出创造了良好条件，出售事项亦符合公司优化土地储备结构的发展策略，并可录得出售收益，对财务状况产生积极正面影响，同时为日后发展提供更佳财务基础。
至于出售套现所得款项，董事会现时有意用作一般企业用途。
三水地产、三水投资及三水酒店现时共同拥有位于佛山市三水区的项目，项目地块规划为低密度居住用地及商服用地。
香港时间09:41，深圳控股升1.39%，报3.65港元；恒大亦升3.77%，报12.1港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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