深港通相关技术系统将于下周一正式上线--深交所

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海11月8日 - 中国深圳证券交易所周一稍晚公告称，深交所联合中国结算深圳分公司决定深港通技术先行上线，于11月11日下午收市后实施深港通相关技术系统上线，11月12日组织全网测试；确认市场参与各方技术系统可正确运作后，相关技术系统将于11月14日（下周一）正式上线。
深交所并要求，拟首批开通深港通下港股通业务的参与人，将根据自身技术上线计划和方案，于11月11日或18日收市后实施相关技术系统上线。
公告显示，至目前，深交所联合港交所、中国结算等已组织开展了六方联调测试、业务仿真测试、三次全网测试及开通演练，“各类测试结果表明，深港通各相关技术系统、深港通运作流程以及与沪港通的共同运行总体正常，已具备上线条件。”
各类测试包括南向和北向的交易、结算、非交易、公司行为等深港通全部业务场景，并特别验证了港股通证券市调机制(VCM)和港股通证券收市竞价交易时段(CAS)以及与沪港通的共同运行。
此外，深交所还完成了深港通交易系统的压力测试和高可用性测试，验证了深交所新一代交易系统深港通业务的性能、容量指标符合预期，互联线路故障、港交所主中心故障、深交所主中心切换等故障场景下系统运行正常。
港交所此前称，与深圳证券交易所及中国证券登记结算公司就建立深港通订立协议，预计香港市场将于11月中下旬作好实施深港通的准备，深港通具体开通时间须待市场准备就绪、并取得中国证监会和香港证监会的批准方能落实。
中国国务院8月中宣布已批准深港通实施方案。按照工作时间表，8月到11月各方就深港通进行制度和技术准备，包括相关交易结算规则和系统准备完成、获得所有相关的监管批准、市场参与者充分调整其业务和技术系统、所有必需的跨境监管执法合作安排和投资者教育工作，预计深港通将于11月中下旬开通。（完）
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(发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)
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