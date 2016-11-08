深港通相关技术系统将于下周一正式上线--深交所

路透上海11月8日 - 中国深圳证券交易所周一稍晚公告称，深交所联合中国结算深圳分公司决定深港通技术先行上线，于11月11日下午收市后实施深港通相关技术系统上线，11月12日组织全网测试；确认市场参与各方技术系统可正确运作后，相关技术系统将于11月14日（下周一）正式上线。

深交所并要求，拟首批开通深港通下港股通业务的参与人，将根据自身技术上线计划和方案，于11月11日或18日收市后实施相关技术系统上线。

公告显示，至目前，深交所联合港交所、中国结算等已组织开展了六方联调测试、业务仿真测试、三次全网测试及开通演练，“各类测试结果表明，深港通各相关技术系统、深港通运作流程以及与沪港通的共同运行总体正常，已具备上线条件。”

各类测试包括南向和北向的交易、结算、非交易、公司行为等深港通全部业务场景，并特别验证了港股通证券市调机制(VCM)和港股通证券收市竞价交易时段(CAS)以及与沪港通的共同运行。

此外，深交所还完成了深港通交易系统的压力测试和高可用性测试，验证了深交所新一代交易系统深港通业务的性能、容量指标符合预期，互联线路故障、港交所主中心故障、深交所主中心切换等故障场景下系统运行正常。

港交所此前称，与深圳证券交易所及中国证券登记结算公司就建立深港通订立协议，预计香港市场将于11月中下旬作好实施深港通的准备，深港通具体开通时间须待市场准备就绪、并取得中国证监会和香港证监会的批准方能落实。

中国国务院8月中宣布已批准深港通实施方案。按照工作时间表，8月到11月各方就深港通进行制度和技术准备，包括相关交易结算规则和系统准备完成、获得所有相关的监管批准、市场参与者充分调整其业务和技术系统、所有必需的跨境监管执法合作安排和投资者教育工作，预计深港通将于11月中下旬开通。（完）

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