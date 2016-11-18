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中国财经 | 2016年 11月 18日 星期五 10:20 BJT

港交所CEO称深港通离正式推出＂仍需多几天＂时间

路透11月18日 - 市场正密切期待深港通的＂通车＂日期，港交所(0388.HK)行政总裁李小加周五表示，深港通离正式推出＂仍需多几天＂时间。

深港通的推出，将使香港与内地股市的互联互通由上海延伸至深圳，也令更多的外国投资者可投资深圳的股票。（完）

(编译 梁慧仪; 审校 乔艳红)

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