焦点：深港通再拓跨境人民币投资渠道 但资本项开放短期仍难“放开手脚”

图为2011年资料图片，显示银行在香港宣传人民币业务的海报。 REUTERS/Bobby Yip

作者 李文科

路透北京8月17日 - 沪港通启航即将两年之际，中国国务院批准深港通实施方案，无疑将进一步拓展资本项下跨境人民币投资渠道，再加上深港通和沪港通均无交易总额度限制以及开放标的的放宽则被市场认为是中国政府推进资本项下开放的一种更积极尝试。

当前人民币汇率形成机制更为透明且深港通规模有限，参考沪港通实施经验可知，沪港通的开放对于人民币汇率的影响料相当有限；不过当前汇率贬值预期以及资本外流忧虑犹存背景下，短期中国推进资本项目开放仍难“放开手脚”，其政策选项料仍集中在资本流入以及人民币资本项目方面。

“深港通延续了沪港通封闭管理的资本市场开放措施，既扩大市场开放，给境内外投资者更多跨境投资、交易机会，又保证风险可控...，不失为资本项目实现可自由兑换的较好的尝试。”中银香港高级经济研究员应坚称。

无论是闭环管理还是采用人民币交易结算，都将深港通开放可能带来的跨境资本流动和汇率波动风险大大降低。

一家中型券商金融分析师指出，深港通对汇率影响有限，汇率现在就是跟着央行的中间价定价公式在走，而且深港通体量有限，深交所小票为主，海外投资者价值投资偏多，对于国内这么贵的小票并没有那么大的热情，对估值有向下的压力，对于汇率影响十分有限。

在上述分析师看来，深港通这点体量跟结售汇那么大体量相比，不足以通过资本流动影响汇率。但需要提醒的是，此举肯定是资本项下开放的一个进步，“但是门打开了，人家流不流入这就不是控制得了的。”

中国银行国际金融研究所研究员赵雪倩也认为，深港通拓展资本项下跨境人民币投资渠道，对人民币国际化具有积极意义。近年来，人民币国际化驱动力逐渐由贸易项下向资本项下转移，资本市场与银行间市场开放扩容将成为人民币国际化进程顺利推进的关键。

她并强调，今年10月人民币将正式纳入SDR货币篮子，深港通的推出正当其时，深港通进一步打通了人民币在岸与离岸市场，并为海外投资者提供了一个规模巨大、投资相对自由的优质人民币资产市场，有助于提升人民币作为国际金融计价交易货币的吸引力。

中国总理李克强周二在国务院常务会议上明确表示，深港通相关准备工作已基本就绪，国务院已批准深港通实施方案。分析师指出，该消息将在短期激发增量资金进入A股市场的预期，将令今年以来一直困扰市场的存量资金博弈的局面在心理层面得到显着改善。

中国证券监督管理委员会、香港证券及期货事务监察委员会周二发出联合公告，决定原则批准深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司、中国证券登记结算有限责任公司、香港中央结算有限公司建立深港股票市场交易互联互通机制（深港通）

沪港通自2014年11月17日启动，上海证交所和香港联交所建立技术连接，使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票，其中沪股通和港股通额度分别为3,000亿元人民币和2,500亿元，目前已分别使用逾1,300亿元和1,900亿元。

**亮点不少**

启动近两年的沪港通虽然南下资金规模略占优势，但即使是今年年初中国资本外流比较严峻时期，亦未对汇率形成明显影响，这或许是深港通启动同时伴随有超预期亮点的底气所在。

申万宏源在点评中提到，深港通整体进度基本符合预期，但具体方案有很多超预期的亮点，包括总额度上限取消、开通标的超预期、中港基金互认预期等方面，将开启全球配置大时代。

“（深港通）虽然仍是局部放开，比之前应该还是有突破，总额度取消应该是很积极的尝试，在这个时点上推出我个人还是比较意外的。”一位不愿署名的资深外汇业内人士指出。

亦有外汇交易员表示，深港通的批准显示监管层对资本外流的担忧减少了，对人民币也比较有信心。

应坚亦强调，对境内投资者来说，随着人民币汇率双向波动，多元化配置资产需要不断上升，深港通提供新的投资渠道，预计南下资金会多于北上资金，这亦有利于香港国际资产管理中心发展。

深港通在沪港通基础上，主要存在两大新亮点，一是深港通不再设定总交易额度限制（同时沪港通总额度限制也被取消），深股通每日额度130亿元，港股通每日额度105亿元；二是深港通投资标的更加丰富，涵盖交易型开放式基金（ETF）以及诸多新兴行业、创业板股票等。

申万宏源报告并指出，沪港通＋深港通的总额度限制完全取消，一定程度上意味着资金的南下与北上长期而言没有天花板，资金流动性受到的限制将更小，未来机构投资者发行深港通相关产品受到总额度限制较小，流动性更好，将吸引更多的投资者参与其中。

对于投资标的的扩宽，报告并指出，随着深港通开放，交易型开放式基金的放开，未来将有更多的金融产品实现互联互通，为海外投资者通过香港市场投资A股提供渠道，同时也为A股投资者在香港市场中配置全球资产创造机会，其长期影响深远。

**进一步开放仍有诸多限制**

相比沪港通，深港通的开放有更多亮点，但考虑到当前国际金融形势动荡、中国资本外流压力仍然存在的情况下，此次深港通政策实际上也兼顾了拓展跨境渠道与防范风险，在可预期的未来，资本项下开放以及人民币国际化的进程仍将谨慎慢行。

和沪港通一样，深港通实现闭环运行，虽然没有总额度限制，但每日额度以及对投资人资格进行限定等措施料将令跨境资金的规模保持在可控范围之内，业内专家也指出，不排除在跨境资本流动比较猛烈的时候重设总额度限制。

“短期看，国际化不会像过去几年那样的飞速发展，会有一段观望期，由于整个汇率贬值压力明显存在的，资本账户开放方面央行还是会持非常谨慎的态度，”中国社科院世经政所国际金融研究室主任刘东民指出。

他并认为，未来人民币的资本账户开放是可以继续，但未必有很大的规模，且更多只是针对人民币的自由流入和流出，而人民币在资本项下真正的兑换目前还是不会快速放开。

交通银行金融研究中心研究员刘健也称，深港通有助于部分投资者是拓宽跨境投资宽度，但现在仍处于跨境资本流动比较敏感的时期，开放个人投资的QDII2会非常谨慎，资本项目总体开放的思路是有选择的，从监管层的政策来看，料在吸引资本流入方面空间更大，比如之前的债券市场开放。

“未来资本项开放就集中在两个方向，就是流入的开放，和人民币资本项下的开放，流入不限于人民币，美元、欧元也都是欢迎的，还有一项是人民币的开放。”刘东民解释称。（完）