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路透中文国际短讯 | 2015年 1月 21日 星期三 13:27 BJT

港交所CEO预期＂深港通＂可于今年落实

香港交易及结算所行政总裁(CEO)李小加周二表示，预期＂深港通＂可于今年内落实。他在出席亚洲金融论坛时表示，深港通将会是＂沪港通＂后的下一步。李小加并表示，港交所正在探讨如何扩大沪港通的投资产品，并正努力在未来数月为沪港通增加指数期货。路透
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