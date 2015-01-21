港交所CEO预期＂深港通＂可于今年落实

香港交易及结算所行政总裁(CEO)李小加周二表示，预期＂深港通＂可于今年内落实。他在出席亚洲金融论坛时表示，深港通将会是＂沪港通＂后的下一步。李小加并表示，港交所正在探讨如何扩大沪港通的投资产品，并正努力在未来数月为沪港通增加指数期货。路透