中港两地证券监管机构宣布批准深港通 预计约四个月内推出

路透8月16日 - 中国证券监督管理委员会、香港证券及期货事务监察委员会周二发出联合公告，决定原则批准深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司、中国证券登记结算有限责任公司、香港中央结算有限公司建立深港股票市场交易互联互通机制（深港通）。

深股通的股票范围是市值60亿元人民币及以上的深证成份指数和深证中小创新指数的成份股，以及深圳证券交易所上市的A+H股公司股票。深股通开通初期，通过深股通买卖深圳证券交易所创业板股票的投资者仅限于香港相关规则所界定的机构专业投资者，待解决相关监管事项后，其他投资者可以通过深股通买卖深圳证券交易所创业板股票。

深港通下的港股通的股票范围是恒生综合大型股指数的成份股、恒生综合中型股指数的成份股、市值50亿元港币及以上的恒生综合小型股指数的成份股，以及香港联合交易所上市的A+H股公司股票。

深港通不再设总额度限制。深港通每日额度与沪港通现行标准一致，即深股通每日额度130亿元人民币，深港通下的港股通每日额度105亿元人民币。双方可根据运营情况对投资额度进行调整。

另外，公告称，“沪港通总额度取消，于此公告之日起即时生效。”

香港交易所预计，由即日起至完成推出深港通所需的技术及营运准备工作需时约四个月。

香港交易所集团行政总裁李小加在新闻稿中指出，“深港通是内地与香港市场互联互通机制的成功延伸和完善，我们期待推出深港通，让两地市场的投资者可以通过安全可靠的渠道，在熟悉的环境下投资对方的市场，为两地投资者带来更多的投资机遇。”

中国政府网援引李克强的话称，启动深港通有利于深化内地与香港金融合作，进一步发挥深港区位优势。在沪港通试点成功基础上推出深港通，也标志着中国资本市场在法制化、市场化和国际化方向上更近一步。包括资本市场在内的金融业对外开放，将是中国整体开放的重要组成部分。

“深港通将导致一定的资金外流进入香港市场，但从沪港通的经验看，初期试点可能会对资金有所控制，另外深港通将造成双向的影响效果，不会因为资金流出对A股市场造成拖累。”首创证券策略分析师邵帅表示。

沪港通自2014年11月17日启动，上海证交所和香港联交所建立技术连接，使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票，其中沪股通和港股通额度分别为3,000亿元人民币和2,500亿元，目前已分别使用逾1,300亿元和1,900亿元。（完）