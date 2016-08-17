焦点：深港通千呼万唤始出来 预期充分短期对中国A股撬动作用有限

路透北京8月17日 - 继沪港通之后，经过一年多的技术准备和经验累积，中国监管层终于批准实施深港通方案。但由于此前市场对深港通预期已相对充分，且目前的市场状态已大不如前，因此短期其对中国A股的撬动作用有限。

“深港通已说了好久，对大家来说并不是一个非常大的惊讶。”瑞银证券中国首席策略分析师高挺指出，短期对A股走势不会产生太大的影响。

富达国际基金经理马磊表示，深港通是一个正面的消息。深港通机制将进一步开放市场,提供更多投资机会,并增加市场的流动性。然而，由于市场已经预期此消息一段时间，加上沪港通亦一直运作，相信此消息未必能成为有力推动股市的催化剂。

多位分析人士认为，深港通将激发部分增量资金入场，改善今年以来一直困扰市场的存量资金博弈局面，但其对A股资金量影响将非常有限。数据显示，沪港通开通至今，北向3,000亿元的总投资额度仅使用50%，不到沪市23万亿元的自由流通市值的1%，并不能改变A股存量博弈的格局。

而且由于港股的估值水平整体较低，从沪港通实施情况来看，南下资金的热情更高，因此深港通实施后A股的资金可能是净流出，但绝对资金量的影响也是微乎其微。

不过，“深港通”无疑将显着改善投资者心理预期，其开通表明加监管层通过香港作为跳板实现人民币国际化和资本账户开放的路径没有变化。

九州证券首席经济学家邓海清指出，深港通在现在时点推出，至少表明政策层认为中国股市不存在暴跌风险。如果政策层认为股市还可能下跌，那么对于股市改革会非常谨慎，特别是经历熔断机制的教训之后。

中港两地证券监管机构周二宣布批准深港通，并预计约四个月内推出。深股通的股票范围是市值60亿元人民币及以上的深证成份指数和深证中小创新指数的成份股，及深交所上市的A+H股公司股票。深股通初期的投资者仅限于香港相关规则所界定的机构专业投资者。

而港股通的股票范围是恒生综合大型股指数的成份股、恒生综合中型股指数的成份股、市值50亿元港币及以上的恒生综合小型股指数的成份股，以及香港联交所上市的A+H股公司股票。深港通不再设总额度限制，沪港通总额度也同时取消。

**利好兑现，A股或阶段性反弹**

据规定，深港通离正式实施尚有4个月，且此前两天，A股大盘因深港通消息可能公布的预期已出现一定幅度上涨，因此今日大盘并没有因此消息表现亢奋。

“由于利好兑现后，短期能够实质性入场的资金量还是比较有限，预期层面的利好已经有所反映，短期受制于资金量和技术面的压力，权重板块上攻力度不足，所以大盘出现利好兑现的走势。”邵帅认为。

他并称，深港通将导致一定的资金外流进入香港市场，但深港通将造成双向的影响效果，不会因为资金流出对A股市场造成拖累。国都证券分析师肖世俊亦以“难有大行情”简单预判近期A股走势。

平安证券研报指出，目前股市并无因素支撑一个大牛市的产生，深港通对市场信心有提振作用，预计短期会带来一部分场外资金流入，并推动市场反弹行情，但利好影响有限，A股大盘仍只是阶段性反弹。

周三中国A股走势波澜不惊，沪综指.SSEC盘中继续探底后震荡回升，最终微跌0.49点报3,109.55点，券商龙头股中信证券(600030.SS)报17.61元，跌0.34%。部分此前连续上涨的深市概念股则多见回落。

**成长股受关注 券商股将沾光**

高挺认为，深市中相当多股票代表了中国新经济，若海外投资者更关注成长性，他们能够在深市找到一些符合他们要求的股票。那些市值偏大、每年盈利成长两成以上，估值不算太贵的深市股票可能在近阶段更受关注。

深市创业板公司近两年盈利增速明显快于传统制造业公司，受到不少海外投资人的关注。上海一券商国际部人士透露，在深港通准备工作启动的消息昨日下午公布后，他接到最多的海外投资者咨询电话就是创业板个股是否会纳入深港通。

受深港通即将开通的预期影响，香港市场唯一追踪深圳创业板指数的南方东英中国创业板ETF本周以来连续获得净申购，两天内净流入逾7,700万港元，是该只ETF上市以来最大净申购。

此外毫无疑问，深港通将会对券商股产生较积极的影响，同时部分优质蓝筹股也将受益，特别是一些香港稀缺板块和品种，如A股中基本面稳定、现金分红比例较高的消费类、公共事业服务类的上市公司。

平安证券研报认为，深港通后市场交易活跃度将会提升，券商经纪业务将会得到提振。境内外的交易佣金收入的增加，对于开设了香港子公司的券商尤其有利。因此深港通开通利好券商板块。

统计显示，证券股是沪港通开通前后主导市场上涨的龙头和先锋板块。沪港通开通前两个月到正式开通期间，证券股上涨近30%，正式开通后到年底，短短一个半月证券股上涨逾一倍，远远跑赢大盘。

不过目前券商行业的基本面已截然不同，今年证券股的行情只能是脉冲式，难以有趋势性的机会。目前大部分券商估值仍处于历史底部偏中枢区域，预计短期券商股仍有反复。

华泰证券研报指出，深港通开通不能改变A股存量博弈的格局，但大蓝筹有阶段性机会。外资的确偏好低估值股票，但外资占比低影响尚浅，深港通后低估值的股票不一定会跑赢，但两市折价和稀缺的个股总体受益于深港通。目前深市A股相对溢价，港市H股有17只相对折价。

“从指数配置的角度看，深市权重股也会受大资金的关注。”邵帅称，深港通对券商的利润的实质性贡献不会太多，因为券商股未来的走势还是取决于大盘走势的变化。（完）