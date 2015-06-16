深港通启动日期延后宣布--消息

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港6月16日 - 三名知情消息人士称，由于技术问题，深港通启动日期暂缓宣布，这将使中国年底前推出深港通的承诺有跳票之虞。
全球性基金及其他证券人士原本预期中国当局5月宣布深港通启动日期。
如果宣布时间延至8月以后，有可能使深港通迟至2016年推出，对于一直以2015年为目标的中国当局是一大打击。
这也可能导致中国A股被纳入MSCI明晟新兴市场指数这类全球性指标的进程推迟。
消息人士表示，有关多少支股票能在深港通交易，以及计画就位后如何配置现有的跨境投资配额的问题，中国国家外汇管理局与证监会尚未达成一致。
这些曾与监管者进行讨论的消息人士拒绝表明身分，因他们无权对媒体发言。
中国监管机关与香港证交所皆拒绝立即表示看法。
北京方面已表示，深港通.HSI.SZSC将于今年下半年推出。
沪港通在2014年4月宣布，同年11月推出。(完)
(编译 蔡美珍/陈宗琦；审校 戴素萍/王丽鑫)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。