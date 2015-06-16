深港通启动日期延后宣布--消息

路透香港6月16日 - 三名知情消息人士称，由于技术问题，深港通启动日期暂缓宣布，这将使中国年底前推出深港通的承诺有跳票之虞。

全球性基金及其他证券人士原本预期中国当局5月宣布深港通启动日期。

如果宣布时间延至8月以后，有可能使深港通迟至2016年推出，对于一直以2015年为目标的中国当局是一大打击。

这也可能导致中国A股被纳入MSCI明晟新兴市场指数这类全球性指标的进程推迟。

消息人士表示，有关多少支股票能在深港通交易，以及计画就位后如何配置现有的跨境投资配额的问题，中国国家外汇管理局与证监会尚未达成一致。

这些曾与监管者进行讨论的消息人士拒绝表明身分，因他们无权对媒体发言。

中国监管机关与香港证交所皆拒绝立即表示看法。

北京方面已表示，深港通.HSI.SZSC将于今年下半年推出。

沪港通在2014年4月宣布，同年11月推出。(完)

(编译 蔡美珍/陈宗琦；审校 戴素萍/王丽鑫)

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