深港通很大机会下季开通 并带来一小波上涨行情--易方达

路透香港6月7日 - 易方达资产管理（香港）周二称，如果人民币汇率和A股市场不出现大幅波动，深港通很大机会在三季度开通，并将带来一小波主题性上涨行情。

近日市场对深港通的推出预期升温，因MSCI明晟公司(MSCI.N)下周二（14日）将公布是否把A股纳入新兴市场指数，而深港通的推出有助提升A股被纳入概率。

易方达在一份评论中指出，因为深港通的宣布到推出可能需要几个月准备时间，如果二季度人民币汇率和A股市场不出现大幅波动，较大概率会在三季度开通深港通。

“沪港通开通以来使用的额度和对市场的影响不如预期，不过沪港通正式开通前后，沪股通指数持续跑赢上证综指.SSEC和恒生中型股指.HSMI。因而，深港通的开通可能也会带来一小波主题性上涨行情。”该行并称。

该行认为，通过沪港通，资金北上需求已经得到较大释放，加上国际资金偏好蓝筹股而内地资金青睐中小市值股票，因此，深港通开通后，资金很可能以南下为主，可能会为香港市场带来比深圳市场更大的机会。

“深交所的高增长成长股或吸引海外投资者，券商以及一些ETF也可能会受益。”该行并称，“香港市场则可以发掘A、H折价率较高、深港两地上市的H股公司，以及发掘恒生综合小型股指数中的优质个股。”

易方达预计，深港通机制下北向投资标的将主要包括在深圳主板、中小板或创业板上市的深证成指.SZSC1成分股（剔除6只风险警示股后有494只）以及5家深港两地上市公司，共499只。南向投资标的则可能包括恒生综合小型股指数.HSSI成分股（剔除已纳入沪港通的股票）和深港两地上市公司，共204只。

额度方面，易方达称，考虑到沪港通现有额度基本能满足投资者的需求，深港通的总额度可能与沪港通类似，南向和北向的总额度可能分别为2,500亿元及3,000亿元人民币，每日额度或分别为105亿元和130亿元。至于门槛，北向交易和目前一样没有限制，南向交易目前有最低50万帐户额的要求，深港通有可能下调南向交易门槛。（完）