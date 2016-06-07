深港通很大机会下季开通 并带来一小波上涨行情--易方达

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透香港6月7日 - 易方达资产管理（香港）周二称，如果人民币汇率和A股市场不出现大幅波动，深港通很大机会在三季度开通，并将带来一小波主题性上涨行情。
近日市场对深港通的推出预期升温，因MSCI明晟公司(MSCI.N)下周二（14日）将公布是否把A股纳入新兴市场指数，而深港通的推出有助提升A股被纳入概率。
易方达在一份评论中指出，因为深港通的宣布到推出可能需要几个月准备时间，如果二季度人民币汇率和A股市场不出现大幅波动，较大概率会在三季度开通深港通。
“沪港通开通以来使用的额度和对市场的影响不如预期，不过沪港通正式开通前后，沪股通指数持续跑赢上证综指.SSEC和恒生中型股指.HSMI。因而，深港通的开通可能也会带来一小波主题性上涨行情。”该行并称。
该行认为，通过沪港通，资金北上需求已经得到较大释放，加上国际资金偏好蓝筹股而内地资金青睐中小市值股票，因此，深港通开通后，资金很可能以南下为主，可能会为香港市场带来比深圳市场更大的机会。
“深交所的高增长成长股或吸引海外投资者，券商以及一些ETF也可能会受益。”该行并称，“香港市场则可以发掘A、H折价率较高、深港两地上市的H股公司，以及发掘恒生综合小型股指数中的优质个股。”
易方达预计，深港通机制下北向投资标的将主要包括在深圳主板、中小板或创业板上市的深证成指.SZSC1成分股（剔除6只风险警示股后有494只）以及5家深港两地上市公司，共499只。南向投资标的则可能包括恒生综合小型股指数.HSSI成分股（剔除已纳入沪港通的股票）和深港两地上市公司，共204只。
额度方面，易方达称，考虑到沪港通现有额度基本能满足投资者的需求，深港通的总额度可能与沪港通类似，南向和北向的总额度可能分别为2,500亿元及3,000亿元人民币，每日额度或分别为105亿元和130亿元。至于门槛，北向交易和目前一样没有限制，南向交易目前有最低50万帐户额的要求，深港通有可能下调南向交易门槛。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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