焦点：深港通将吹响陆资南下集结号 中小港股盼注流动性“活水”

作者 林琦

路透上海11月21日 - 在市场关注的深港通距正式开通仅差临门一脚之际，一些中小型港股公司近期已开始在大陆密集路演，券商等中介机构的港股介绍会亦是一场接着一场，此前颇落寞的中小型港股期待陆资南下能给他们带来“活水”。

随着近期人民币贬值之势加剧，中国机构和居民的多元化配置资产逐渐升温，在当前资本项目仍受管制的情况下，港股正成为不少投资者首选。在深港通开通后，相信除了大盘蓝筹股外，成长性好、估值相对较低的中小型港股将是不少投资者的重点目标之一。

与成熟市场一致，港股市场上中小型公司关注度和活跃度不如大盘蓝筹，因此普遍估值较低；而大陆市场正好相反，成长型公司受到热烈追捧。大陆投资者的加盟，将会改善这些中小型港股公司的投资者结构，令交易更为活跃，估值亦会改善，这样更有利于未来再融资等资本运作。

“综合来看，香港的估值是非常低的，...港币和美元是直接挂钩的，买的是港币的资产，实际上买的是美元，港股市场是最强的货币加上最便宜的资产。”上海涌峰投资管理公司总经理马宏近日表示。

据瑞银证券中国首席策略分析师高挺预计，明年包括沪港通和深港通在内，大陆南下资金规模约达1,600亿元人民币；而兴业证券更为乐观，其预计至2017年底将有4,000-6,000亿元资金投资港股市场。

相对已开通两年多的沪港通，深港通的港股投资标的增添了市值50亿元港元及以上的恒生综合小型股指数成份股，一百多只中小型港股公司将成为陆资的新投资标的。

萝卜青菜各有所爱，保险及公募基金等长线机构更喜欢流动性更强的大中盘蓝筹，而个人投资者及私募基金则更看重估值和成长性。

高挺指出，明年南下的资金，约有一千亿元来自保险公司等长线机构，这些机构投资港股主要出于配置需求，对流动性较强的大市值或中市值公司需求更强一点。

上海一位张姓股民最近正积极搜集中小型港股公司的资料，“大家都在炒深圳创业板股票，市盈率动不动就五六十倍，我就不去凑这个热闹了，香港市场上十几倍的成长型公司多得是。”

深港通的推出，将使香港与内地股市的互联互通由上海延伸至深圳，也令更多的外国投资者可投资深圳的股票。港交所(0388.HK)行政总裁李小加上周五表示，深港通离正式推出＂仍需多几天＂时间。

**活水有助提升估值**

去年在香港上市的环球医疗(2666.HK)执行董事、首席财务官彭佳虹表示，虽然近期公司没有刻意因为深港通即将开启而专程针对国内投资人作路演，不过最近感觉到国内投资人来公司更多了一些，其他机构组织的一些见面会上，国内投资人的关注度更高了。

她指出，公司业务涵盖医疗金融、医疗技术和信息化服务、医院投资管理等全产业链，国内股市还找不到一家相似公司，这是国内投资者关心公司的一个重要原因。

“深港通的开通，对公司流动性肯定是一个好的帮助，...国内投资者对国内整个（医疗产业）环境更加了解，对公司价值发现也会有一个好的帮助。”她说，这种价值再发现，对公司未来再融资亦会有助力。

国内大型房企--绿地控股(600606.SS)旗下绿地香港(0337.HK)首席财务官游德锋亦表示，背靠大树好乘凉，公司品牌在国内已是家喻户晓。香港市场以机构投资者为主，深港通开通后，国内投资者多起来，公司股票的活跃度将会更好一些。

吉利汽车(0175.HK)一位高层表示，深港通开通后会给香港的港股交易带来新的活力和新的气象，因为资金量和参与者将会更多。国内投资者以前受限于QDII（合格境内机构投资者）和沪港通等有限的资金出境渠道，深港通启动后他们将有更多的渠道和额度去买港股。

“我也问过以前的一些国内投资者，他们不敢大额买港股的原因是当时的沪港通额度有上限，他怕额度满了后买了卖不掉或者无法做一定的对冲。”他说。

中港两地证券监管机构8月中旬宣布批准深港通时已明确，深港通不再设总额度限制，沪港通总额度也同时取消。

**短线操作是否会传染**

作为一个新兴市场，短线操作、投机和炒作是中国股市回避不了的一个副产品。随着陆资南下，一些业内人士担心，炒作之风是否会“传染”至港股这个成熟市场，尤其是流动性较差的中小市值公司。

“小票香港那边流动性很低，稍微有一些资金，有可能就会有比较大的反应。”高挺指出。

环球医疗的彭佳虹则较乐观，她认为，国内投资者的短期操作特点，对该公司应该还是一个良性情况，将会带来流动性增强的好处，未来公司的投资者结构会趋于更合理。

“我们暂时不会很担心这个事情，...至少我们现在看来，公司很多大投资者还是持续地在关注公司，那么他们也会长期地参与在里面。”她表示。

环球医疗第一大股东为中国央企中国通用技术集团，其战略投资人包括中信资本、工商银行(601398.SS)旗下工银国际、建设银行(601939.SS)旗下建银国际及周大福。

上海一位券商人士指出，深港通此次增添的100多只港股投资标的，大多数为主业清晰、股东结构较稳定的公司。国内那种单凭资金优势的炒作风格，在香港很可能会水土不服，“自由减持、做空、轻松增发，反制手段很多的。”（完）