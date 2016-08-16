国务院批准深港通实施方案 将激发增量资金进入A股预期（更新版）

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
(新增分析师评论)
路透北京8月16日 - 中国总理李克强周二在国务院常务会议上明确表示，深港通相关准备工作已基本就绪，国务院已批准深港通实施方案。分析师指出，该消息将在短期激发增量资金进入A股市场的预期，将令今年以来一直困扰市场的存量资金博弈的局面在心理层面得到显著改善。
分析人士表示，从中长期看，深港通对股市的撬动作用可能并不会特别突出，但对未来中国资本市场的开放，引进更多的国际资本，推动国内养老金和企业年金入市都将起到积极的作用。
“深港通将导致一定的资金外流进入香港市场，但从沪港通的经验看，初期试点可能会对资金有所控制，另外深港通将造成双向的影响效果，不会因为资金流出对A股市场造成拖累。”首创证券策略分析师邵帅表示。
他并认为，在收益标的上，深港通将会对券商股产生较积极的影响，从指数配置的角度看，深市权重股也会受大资金的关注。从行业的角度看，A股市场中基本面稳定、现金分红比例较高的消费类、公共事业服务类的上市公司也将会受到市场的追捧。
中国政府网援引李克强的话称，启动深港通有利于深化内地与香港金融合作，进一步发挥深港区位优势。在沪港通试点成功基础上推出深港通，也标志着中国资本市场在法制化、市场化和国际化方向上更近一步。包括资本市场在内的金融业对外开放，将是中国整体开放的重要组成部分。
今年政府工作报告中出，要“适时启动深港通”，各方对此普遍期待并寄予厚望。2014年底沪港通试点启动以来，总体运行平稳有序，经受住了市场检验，各方面反应正面，实现了预期目标。
沪港通自2014年11月17日启动，上海证交所和香港联交所建立技术连接，使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票，其中沪股通和港股通额度分别为3,000亿元人民币和2,500亿元，目前已分别使用逾1,300亿元和1,900亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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