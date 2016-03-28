深圳加入一线楼市调控 二套房首付及限购门槛均提高

深圳市政府出台楼市新政，成为继上海之后中国又一个加强房地产市场调控的一线城市。自政策发布之日起，该市将二套房首付比例提高至最低四成；非本市户籍居民家庭购房缴纳个人所得税或社保年限要求由一年提高至三年。国家统计局数据显示，2月70城房价同比升幅创下20个月高点。路透