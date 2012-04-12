深圳官员否认该市将推重大金融创新

中信股份预计中澳铁矿去年减值8-10亿美元 对盈利仍有影响
路透香港2月15日 - 中国综合企业--中信股份周三称，预计中澳铁矿去年减值拨备金额在8-10亿美元(税后)之间，对该公司的盈利仍有影响。
路透北京4月12日电---深圳市政府一位官员周四否认中国门户网站新浪的报导,此前该网站报导,深圳今年将开始一项允许香港银行向深圳企业直接发放人民币贷款的试点项目.
深圳市政府金融办公室官员王振超对路透表示,新浪有关深圳将出台系列重大金融创新的报导"不符合事实".
新浪财经周四援引文件称,深圳市今年将出台系列重大金融创新措施,并已获国家层面支持,包括与香港试点开展双向跨境贷款,年内成立深圳前海股权交易所等.(here)
受新浪报导影响,深成指.SZSC1大幅跃升近2%,投资者因为信贷前景放宽而倍受鼓舞.
直接人民币贷款将成为连接在岸人民币和离岸人民币市场的重要纽带,北京当局对是否开放人民币市场有着最终决定权.
中国证券报网站报导称,深圳正在申请深港银行开展直接人民币贷款业务,但北京当局尚未最後批准.
香港离岸人民币市场稳步增长,不过香港2月人民币存款连续第三个月减少,降至5,662亿元人民币.(完)
--编译 白云;审校 王洋
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