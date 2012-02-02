监管部门探讨在深圳前海新区试行保险交易所--中证报

报导援引深圳市有关人士的话称,国家有关部门将於近日召开协调会议,讨论支持深圳前海新区发展相关政策并报国务院批复.此次会议将可能涉及较多金融业发展优惠政策和金融创新规划内容,以促进该区迅速发展.

报导并称,深圳将争取国家支持在前海新区开展以跨境人民币业务为重点的金融创新合作,适当降低金融机构在前海新区开展人民币业务的门槛,并支持设立前海银行、商品期货交易所、保险交易所、跨境黄金场外交易市场、银行业金融工具交易中心和国际再担保、再保险交易中心等.