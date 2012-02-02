监管部门探讨在深圳前海新区试行保险交易所--中证报

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京2月2日电---中国证券报周四引述消息人士透露,国家监管部门正在积极探讨在深圳市前海新区试行保险交易所,目前交易所正式名称正在研究中.
报导援引深圳市有关人士的话称,国家有关部门将於近日召开协调会议,讨论支持深圳前海新区发展相关政策并报国务院批复.此次会议将可能涉及较多金融业发展优惠政策和金融创新规划内容,以促进该区迅速发展.
深圳前海合作区全称为"前海深港现代服务业合作区",位於珠江口东岸,土地总面积约15平方公里,被称为"特区中的特区".
报导并称,深圳将争取国家支持在前海新区开展以跨境人民币业务为重点的金融创新合作,适当降低金融机构在前海新区开展人民币业务的门槛,并支持设立前海银行、商品期货交易所、保险交易所、跨境黄金场外交易市场、银行业金融工具交易中心和国际再担保、再保险交易中心等.
此外,前海新区将积极探索合格境外有限合作托管人利用境外资金投资国内PE(私募股权)及VC(风险投资)市场.
2010年8月,国务院批复同意《前海深港现代服务业合作区总体发展规划》,明确把前海建设成为粤港现代服务业创新合作示范区.
中国发改委近日发布规划,首次对"十二五"(2011-2015年)时期打造上海国际金融中心做出详细规划,力争到2015年基本确立上海的全球性人民币产品创新、交易、定价和清算中心地位.(完)
--发稿 苏丹; 审校 黄凯
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路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。