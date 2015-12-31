深交所明年将恢复主板IPO发行 争取深港通尽快启动

中国国家统计局2016年经济运行情况发布会要点摘录
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透上海12月31日 - 中国深圳证券交易所周三召开理事会会议通过明年工作安排，明年该所将恢复主板首次公开发行（IPO），服务国资国企改革，培育更多市场化蓝筹企业；并积极争取“深港通”尽快启动。
2004年深交所中小板创立之后，其主板未再发行新股。有业内人士评论称，上证所明年将成立战略新兴板，打破目前沪深证交所的竞争格局，有可能会对深交所的中小板和创业板形成冲击。深交所明年恢复传统产业蓝筹股的发行，意在壮大自身的竞争实力。
据深交所网站，明年该所将完善建设多层次资本市场，服务供给侧结构改革。贯彻股票发行注册制改革各项要求，建立公开、透明、高效的审核机制，配足配强审核团队，满足主板、中小企业板、创业板不同类型企业审核需要，确保注册审核工作平稳对接、顺利启动。
明年该所将全面落实深化创业板改革，推出创业板企业专门层次，进一步强化风险防控，大幅提升创业板包容性，为尚未盈利、特殊股权架构等企业顺利上市融资奠定基础，为新三板企业向创业板转板试点创造更好条件。降低直接融资成本，支持企业升级重组，构建产业新体系和发展新机制，壮大主板、中小企业板。完善中小企业板，发挥中小企业直接融资主平台作用，承接中小市值中概股回归。
明年该所将优化实施股债分离，发展壮大交易所债券市场。推动REITS（房地产投资信托基金）等资产证券化产品在实体经济重点领域发挥更大作用。积极推出特有指数期权，做大做强沪深300、深证100、深市中小企业板、创业板重点ETF（交易所上市基金）产品，研发商品期货ETF等创新品种。
在跨境合作方面，深交所明年将推动香港互认基金在深交所LOF（上市型开放式基金）平台挂牌交易，实现互认ETF基金交叉挂牌。研究发行跨境债券和固定收益产品。开发跟踪境外核心指数、特色指数跨境基金，开展核心指数交叉挂牌和信息服务。建设境外信息共享发布平台、境外投资服务平台、国际创新企业社区。配合自贸区金融改革发展规划，建设前海跨境金融产品交易平台。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透香港1月19日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴早期投资者--风险投资基金纪源资本(GGV Capital)计划成立公司的第一支人民币基金，以便更容易地投资中国对外资设限的领域，例如互联网。
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。