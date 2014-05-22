深圳前海拍卖四幅商业用地 买家包括腾讯及弘毅资本

中国信托主动被动管理业务划分标准明确 利好信托业--报载
路透上海4月22日 - 中国证券报周六报导，近日银监会下发相关业务说明，首次明确了信托主动、被动管理业务划分标准。此举有利于信托公司据此进行风险控制和管理，并利好信托公司开展被动管理型业务。
路透香港5月22日 - 深圳市前海深港现代服务业合作区管理局周四拍卖四幅商业用地，三幅土地底价定向出让，分别由腾讯(0700.HK)、弘毅资本、民生电商、恒昌科技获得，涉及总价47.89亿元人民币。
其中三幅地块由底价定向出让，编号T201-0081的宗地由腾讯以挂牌价15.46亿元获得；T201-0082由弘毅资本（联想控股旗下）以挂牌价6.46亿元拿下；T201-0083由民生电商以6.46亿元挂牌价获得；恒昌科技以近19.5088亿获得T102-0253地块，比挂牌起始价19.5044亿高出44万元。
是次出售的四幅宗地编号分别为T201-0081、T201-0082、T201-0083和T102-0253，地上建筑面积分别为19万、8万、17.2万及14万平方米。四幅土地的目标出售对象包括互联网服务公司、私募基金、电子商务公司及资讯科技公司。（完）
(采访 詹颖颐; 撰写 赵红梅; 审校 林高丽)
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