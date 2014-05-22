深圳前海拍卖四幅商业用地 买家包括腾讯及弘毅资本

其中三幅地块由底价定向出让，编号T201-0081的宗地由腾讯以挂牌价15.46亿元获得；T201-0082由弘毅资本（联想控股旗下）以挂牌价6.46亿元拿下；T201-0083由民生电商以6.46亿元挂牌价获得；恒昌科技以近19.5088亿获得T102-0253地块，比挂牌起始价19.5044亿高出44万元。