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路透中文国际短讯 | 2015年 12月 21日 星期一 11:20 BJT

深圳山体滑坡失联人数上升至９１人 再次滑坡可能性较小

新华社周一报道称，截至今日6时，深圳山体滑坡造成的失联人数已上升至91人。令经初步核查，此次灾害共造成33栋建筑物被掩埋或不同程度损坏，覆盖面积约38万平方米。专家判断，再次发生滑坡可能性较小。路透

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