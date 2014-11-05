深圳开展输配电价格改革试点 对电网企业实行总收入监管

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透上海11月5日 - 中国新一轮输配电价改革试点启动。国家发改委网站刊登通知称，深圳将开展输配电价改革试点，将现行电网企业依靠买电、卖电获取购销差价收入的盈利模式，改为对电网企业实行总收入监管。
发改委并称，政府以电网有效资产为基础，核定准许成本和准许收益，固定电网的总收入，并公布独立的输配电价。同时，明确了输配电准许成本核定办法，建立对电网企业的成本约束和激励机制。新电价机制自2015年1月1日起运行，原有相关电价制度停止执行。
通知还明确，独立的输配电价体系，是推进电力市场化改革的必然要求，是加强对电网企业成本约束和收入监管的有效途径，独立输配电价体系建立后，要积极推进发电侧和销售侧电价市场化，电网企业按政府核定的输配电价收取过网费。
通知并督促试点单位要尽快提交首个监管周期(2015年-2017年)，深圳市输配电准许收入及价格水平测算报告。
2002年，国务院曾下发《电力体制改革方案》，提出政企分开、厂网分开、主辅分离、输配分开、竞价上网的电力工业改革方向，要求打破垄断，引入竞争。但实际上当时改革其实只做到了厂网分离。(完)
(发稿 丁淑琴； 审校 曾祥进)
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