深圳前海股权交易中心正式开业

路透上海5月31日 - 中国区域性场外市场--深圳前海股权交易中心昨日正式开业，当天共有1,200家企业实现挂牌展示，提前完成今年“首批挂牌300家，年内争取500家”的目标。

中国证券报引述前海股交中心董事长胡继之讲话称，前海股交中心不同于各地现有的“行政主导”运作方式，采取“券商主导，公司化运作”新模式，定位于“打造一个沪深交易所、商业银行之外的新型市场化融资平台，构筑一个企业和投资者开放、互动、对等、共赢的‘网上部落’”。

深交所总经理宋丽萍则表示，多层次资本市场如何向下延伸，服务中小企业一直是个世界性金融难题。如何解决这些问题，全行业都在绞尽脑汁。前海股权交易中心的探索在这方面是一个有益尝试。

前海股权交易中心去年中成立，经多轮增资扩股，目前前三大股东为中国三家券商，分别是中信证券(600030.SS) ，国信证券和安信证券。其他股东包括深圳联合产权交易所，深圳前海开发投资控股有限公司、深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司、深圳市创新投资集团有限公司等。(完)

(发稿 徐永; 审校 杨淑祯)

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