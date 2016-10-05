深圳前海同意以大约10亿美元收购新加坡ACR

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。
路透香港10月5日 - ACR Capital周三发布声明称，深圳前海金融控股有限公司(QFH)与深圳市投资控股有限公司(SIHC)已同意收购ACR Capital Holdings PteLtd。ACR Capital是新加坡最大的再保险企业--亚洲资本再保险集团(Asia Capital Reinsurance Group)的东家。
还有其它一些企业参与竞购ACR Capital，其中包括复星国际。亚洲资本再保险集团在中国、日本和中东都有业务开展。
此项交易是中国投资者在中国以外收购外国保险公司又一案例。
路透此前曾报导，这宗ACR收购交易估值约为10亿美元。(完)
(编译 王琛；审校 张涛)
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。
路透北京1月13日 - 中国国务院最新发布“十三五”（2016-2020年）国家知识产权保护和运用规划，目标到2020年知识产权密集型产业占GDP比重明显提高，成为经济增长新动能，知识产权重要领域和关键环节的改革取得决定性成果。
路透北京1月13日 - 美国周四就中国原铝（电解铝）提供补贴提起世贸组织（WTO）争端解决机制下的磋商请求。对此，中国商务部周五称，中国铝业市场是高度竞争与市场化的行业，相关贷款和购买原材料均已充分市场化和商业化，不存在美国所指称的补贴问题。