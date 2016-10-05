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中国财经 | 2016年 10月 5日 星期三 18:35 BJT

深圳前海同意以大约10亿美元收购新加坡ACR

路透香港10月5日 - ACR Capital周三发布声明称，深圳前海金融控股有限公司(QFH)与深圳市投资控股有限公司(SIHC)已同意收购ACR Capital Holdings PteLtd。ACR Capital是新加坡最大的再保险企业--亚洲资本再保险集团(Asia Capital Reinsurance Group)的东家。

还有其它一些企业参与竞购ACR Capital，其中包括复星国际。亚洲资本再保险集团在中国、日本和中东都有业务开展。

此项交易是中国投资者在中国以外收购外国保险公司又一案例。

路透此前曾报导，这宗ACR收购交易估值约为10亿美元。(完)

(编译 王琛；审校 张涛)

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