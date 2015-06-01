特写：股市及楼市大涨正成就中国新一代财富梦 深圳首当其冲

图为深圳市内的商务楼和住宅区。 REUTERS/Tyrone Siu

路透北京6月1日（作者 沈燕） - 在深圳一家金融机构工作的技术骨干王先生近期很郁闷，因为亲眼目睹在同样的机会面前，胆大的邻居在短短几个月内不仅抓住了深圳楼市上涨的机会暴富，而且通过股市加杠杆效应同样抓住了创业板的疯牛行情，其身价也迅即从百万元人民币蹿至千万级别。

“我身边有好几个这样的例子，只要胆够肥敢在股市加杠杆，一夜暴富不是梦想，看到自己还在原地踏步，能不受刺激吗？”来北京出差的王先生在一家茶餐厅充满感慨地说，并坦言这也让自己多年接受的传统文化理念受到强烈冲击。

中指院刚刚公布的5月百城住宅均价显示，100个城市中，住宅价格环比上涨的城市个数为48个，较上月增加9个。深圳涨幅居首，上涨4.69%。

而股市大涨，尤其是深圳创业板飙升和新三板的火爆更造就了一批股市新贵。这让生活在深圳的人感受尤为明显。

深圳创业板指数今年以来飙升幅度达155%。

“深圳是个创新能力比较强的城市，很多搞软件开发的昨天还一文不名，揣着项目到处找钱，今天在政府鼓励大众创业和万众创新的大环境下，立刻成为各路资金追逐的对象。”北京一大型券商投行部的一位高管直言不讳地说。

他表示，只要手里的项目和互联网沾点关系就能找到资金，就在创业板或者新三板上市，瞬间完成了从乞丐到富豪的过程。这样的例子在深圳很多，这些人一旦有钱立刻会去买房，这也是推动深圳房价暴涨的原因之一。

据招商银行(600036.SS)与国际知名管理谘询公司贝恩联合发布报告指出，以地域划分，2014年全国共有七个省份或地区的高净值人数超过5万人，其中广东率先超过10万人。

报告显示，在2014下半年至今股市回暖的背景下，许多投资者调高了投资收益预期。其中，股票产品的资产值增长最快，年初数据显示，此项已在高净值人群境外投资额中占比达29%。

事实上，自去年下半年以来中国股市的牛市行情创造出的财富效应正潜移默化地影响着中国经济，文化和社会生活的方方面面。用“全民炒股”来形容并不过份。

“今天三点过后，很多人悄悄把辞职信撕了，以百倍的热情投入到已略显生疏的工作中。”这是上周四沪市综指.SSEC暴跌6.5%创逾四个月最大单日跌幅后，当日的微信圈中广为传播的一个调侃段子。

而股市的财富效应也帮助中国企业4月份的利润回正。

数据显示，中国4月份工业企业利润转正同比增2.6%，就得益于股市大涨让部分行业投资收益大增，其中仅投资收益对利润增幅的贡献就达96.5%。

当各路资金依旧一路推高股指，当楼市日趋明显回暖时，其中到底有多少是理性上涨的成份似乎已经没有多少人去关心了。

“现在的股市又到了撑死胆大的，吓死胆小的时候，大家不关心有没有泡沫，只关心自己能不能挣到钱。”王先生的话或许代表了股民心声。

“现在不能用老眼光看中国股市，因为三中全会的改革方案核心是什么？就是实现市场化资源配置，而中国最能体现市场化资源配置的地方在哪里？只有股市。说到底股市的大涨是最终体现改革红利的地方，也相当于政府给全民发放了一个改革大红包。”上述不具名的券商高层称。

中国沪综指今年以来涨幅累计高达近五成。周一大涨4.72%，收报4,829.44点，收创逾四个月最大单日涨幅。(完)

(审校 杨淑祯)

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