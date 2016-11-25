深交所要求高送转公司披露业绩预告 不支持亏损或业绩下滑者参与

路透上海11月25日 - 中国证券报周五报道，深圳证券交易所日前修改高送转方案公告格式，要求上市公司披露高送转时必须披露业绩预告，原则上不支持亏损或业绩大幅下滑公司高送转，公司有责任向重要股东问询减持计划。

深交所要求，上市公司需介绍高送转方案的基本情况，包括具体内容以及方案的合法合规性，还要求说明相关方案是否符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

以北信源(300352.SZ)为例，公司拟每10股转增20股，并派发现金股利0.25元。而至9月底，该公司每股资本公积金不到3分钱。不过公司本月稍早公告，定增计划完成，实际募集金额12.36亿元人民币。其中6,650万元用于增加注册资本，剩余11.71亿元计入资本公积。

此外，高送转方案与公司成长性的匹配情况，包括结合公司所处行业特点、公司发展阶段、经营模式、报告期内收入及净利润增长率等经营业绩增长情况、未来发展战略等，说明高比例送转方案与公司业绩成长性是否相匹配也应予以说明。

对于报告期内非经常性损益对公司业绩影响较大的(占净利润30%以上)，深交所要求应当说明其金额；对预披露高送转方案的公司尚未披露报告期业绩预告的，应当同时披露业绩预告。

对于亏损或业绩大幅下滑公司披露高比例送转方案的，应充分披露本年度或下一半年度业绩预测数据、测算过程、相关指标选择及依据等，该预测需经公司董事会审议。

中证报称，上市公司高送转预案进入披露集中期，引发监管机构关注，多家拟高送转公司收到交易所的问询函，要求说明推出相关预案的合理性等。

另外，深交所要求，上市公司需说明高送转方案提议人、5%以上股东及董监高在方案披露前6个月内的持股变动情况，包括在二级市场增减持、认购公司定向增发股份、参与股权激励或员工持股计划等。

天龙集团(300063.SZ)本月初称2016年度拟10转15股派0.5元(含税)，随后公告未来半年内，大股东冯毅及一致行动人拟共减持不超过2,860万股。11月23日冯毅即因偿还贷款等需要，通过大宗交易方式减持410万股。(完)