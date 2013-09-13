深交所将研究杠杆ETF等衍生品 并推进基金境内外交叉挂牌

2016年末中国对外金融净资产18005亿美元 较上年末增8%--外管局
路透北京3月30日 - 中国国家外汇管理局周四公布，2016年末中国对外金融净资产18,005亿美元，较上年末增加1,277亿美元，增长8%。
路透上海9月13日 - 中国深圳证券交易所总经理助理刘海波表示，深交所下一步将积极论证产品创新路径，研究商品ETF(交易所交易基金)、杠杆ETF、ETF期权等衍生产品的可行性，研究推进基金境内外交叉挂牌服务。
中国证券报周五援引刘海波在一论坛上表示，深交所下一步将大力发展多层次的股票债券等基础市场，继续做大做强单市场跨市场股票类ETF和债券ETF的同时，要建立支持多品种、多交易方式、跨市场的基金交易平台。
另外还要积极研究配套机制，包括ETF日内回转机制、上市基金质押式回购等，满足各类投资者全方位的交易需求；以及加强风险管理，进一步引导基金管理人增强合规意识，完善内控制度等。
报导称，截至8月底，中国共有证券投资基金1,408只，资产规模达2.51万亿元人民币。(完)
(发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
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