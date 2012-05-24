深交所调整新股首日临时停牌制度

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透上海5月24日电---为完善抑制新股炒作的监管措施,深圳证券交易所周四发布通知,调整首次公开发行股票上市首日临时停牌制度,新增涨跌幅20%档位临时停牌指标,并调整换手率达50%的临时停牌时间.
刊登在深交所网站上的公告明确,在新股上市首日,当盘中成交价较开盘价首次上涨或下跌达到或超过10%时临时停牌1小时,向投资者警示市场炒作风险;当涨跌幅超过20%时临时停牌至14时57分;当盘中换手率达到或超过50%时,临时停牌1个小时,之後继续交易.
而此前规定是,换手率超过50%,或者有盘中成交价较开盘价首次上涨或下跌达到或超过10%的,该新股均临时停牌至交易结束前三分钟(14:57).
深交所网站的新闻稿称,5月25日(周五)东诚生化等三家公司将在中小企业版上市,从该批公司开始,首次公开发行网下配售股份的比例增加,且没有强制的锁定期,公开发行的股份在上市首日可以全部流通.而深交所此时出台相关措施,正是为了适应修订後的证券发行与承销管理办法.
此外,为加强新股上市初期交易监管,深交所还发布了"新股上市初期异常交易行为监控指引(徵求意见稿)",列示了在新股上市初期,即新股上市之日起10个交易日内,可能影响新股交易价格的,属於新股异常的交易行为.
同时还规定,证券账户出现异常交易行为的,交易所可以采取口头或书面警示、要求提交书面承诺、约见谈话等监管措施;情节严重的,可以采取限制证券账户交易、上报证监会调查等监管措施.(完)
欲览详情,请浏览深交所网站(www.szse.cn/main/)
--发稿 周晓峰; 审校 乔艳红
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