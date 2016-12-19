深纺织终止收购TCL集团半导体显示业务资产 股票即日复牌

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透上海12月19日 - 停牌逾四个月的深纺织(000045.SZ)(200045.SZ)周一公告，因证券市场环境及政策发生变化，推进重组实施条件尚不成熟，决定终止收购TCL集团(000100.SZ)旗下半导体显示业务相关资产的重组事项，公司股票将于今日起复牌。
深纺织称，终止重组不会对公司未来发展战略、经营规划及生产经营等方面造成重大不利影响。根据协议，TCL集团将对公司重组期间发生的中介机构费用予以补偿，同时承诺继续支持公司偏光片业务。
TCL集团同日也发布了终止重组公告，同时表示将结合业务发展的实际需求，积极寻求合适的机会，提升资本效率，优化资源配置，公司股票也将于今日复牌。
深纺织和TCL集团股票自8月4日起停牌，10月公告拟与TCL集团重组，标的资产为TCL集团旗下半导体显示业务相关资产。
TCL集团拥有国内液晶面板大厂华星光电公司75.67%股权，华星光电注册资本为183.42亿元，拥有三条液晶面板生产线，产品全线覆盖大尺寸电视面板和中小尺寸移动终端面板；TCL集团9月宣布，将与三星电子(005930.KS)等共同建设第11代面板线项目，总投资465亿元人民币，计划年底动工，2019年7月投产，TCL集团占股53.02%股权。
深纺织和TCL集团均自8月4日起停牌，深纺织A停牌前收报13.31元。（完）
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(发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
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