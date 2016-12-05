综述：深港通开通首日市场反应偏淡 未来料维持南热北冷局面

2016年12月5日，深港通启动当日港交所内交易员们的工作场景。 REUTERS/Bobby Yip

路透北京/香港12月5日 - 沪港通开通两年后，深港股票交易互联互通机制（深港通）股票交易终于在周一开通，不过中港两地股市一双双收跌，市场反应偏淡。从长远看，在人民币贬值和国内资产荒背景下，深港通预计仍会维持南热北冷局面，其对港股的正面影响料大于A股。

市场人士认为，从深港通启动首日两地市场表现和资金流向观察，事件本身并未对市场整体走势起决定性作用，仅对相关板块有所影响，由于港股估值水平相对较低，预计中长期港股将受益更多。

“我们觉得深港通开通最大的意义在于资本项目的开放更进了一步。”方正证券分析师陈敏表示，由此A股市场纳入MSCI更近了一步，并将带来一定规模的增量资金。

瑞信大中华区副主席兼证券部主管袁淑琴在媒体电话会议上表示，“如果未来数月A股纳入MSCI新兴市场指数有眉目，对深港通将有正面作用。”

申万宏源证券研报显示，深港通正式开通，开放标的范围超预期，总额度取消意义重大，税收优惠政策有望提升深港通成交热度。

根据新规，深港通与沪港通最大的不同在于标的股票范围扩大。深港通新增A股标的881只，对香港投资者来说全部为新增A股标的，新增港股标的为102只。

“深港通开通取消总额度限制及对于单日额度虽保留但可调整的举措有望助力A股明年纳入MSCI，长期有助于改善A股投资者结构，促使A股估值体系向全球接轨。”华中某券商国际部负责人表示。

中国证监会主席刘士余今日表示，在国际金融处于不确定、不稳定的状态中，深港通必将为国际、国内金融市场注入正能量、注入信心、注入信任。两地金融监管机关将进一步密切协作，加强两地市场监管。

港交所主席周松岗则表示，希望继续为人民币国际化以及内地资本项目稳步有序的开放做出努力，也希望互联互通机制将不断延伸至其他产品及资产类别。

“下一步在深港通运行畅顺后，希望尽快加入ETF，接着其他资产类别如股指期货逐步加入。”他说。

中国证监会副主席方星海日前称，深港通主要目的不在于吸引外资，而在于吸引更多的外资机构投资者进入，这有助于提升信息披露、投资者保护、上市公司治理的水平，进而有助于中国资本市场质量的提升。

**开通首日反应偏淡**

今日中港两地股市并未能在深港通开通带动下走强。中国股市沪综指.SSEC收跌1.2%，创逾两个月最大单日跌幅，深证成指收跌1.18，恒生指数.HSI亦收低0.3%至两周低点。分析师指出，深港通开通虽有助于提升市场情绪，但并非当前驱动A股上涨的核心因素。

东北证券分析师沈正阳表示，“深港通开通大家都知道，这消息已被消化了，今天的影响力肯定有限。”

首创证券分析师邵帅认为，今天A股中中小板和创业板股票相对抗跌，但券商股受深港通开通后利好兑现的影响领跌大盘。

“深港通推出可能会导致深市成长股的分化。”他称，中小板和创业板中有很多细分行业龙头股，属于优质成长股。深港通可能会吸引外部资金进入此类股票，而远离单纯的题材股和高估值的中小市值股票。

袁淑琴指出，深港通北向投资者对深圳创业板及新兴产业板块感兴趣，预期北向资金会继续流入此类股份，但相信投资者需时适应深港通的投资模式。另外，12月临近假期且很多券商与基金不能更新系统，相信对深港通的交易亦有一定影响。

香港证监会主席唐家成则称，深港通盘初交投不俗，相信市场波动只是短期反应，不用过于担心，投资者应着眼于长远发展，尤其是深港通有助扩大本地市场的投资者基础，并巩固香港国际金融中心的地位。

分析师并预期，深港通将有利于进一步推动内地资金南下，活跃港股市场，带动成交量上升，使中港两地股票估值拉近。（完）