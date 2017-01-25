深圳地铁成为万科二股东 万科仍不存在控股股东和实际控制人

路透北京1月25日 - 中国大型房地产企业--万科(000002.SZ)(2202.HK)周三晚公告称，其第二大股东华润股份及其子公司中润贸易协议转让给深圳市地铁集团的16.896亿股公司A股股份已办理完毕过户登记手续，不过公司仍不存在控股股东和实际控制人。

公告指出，本次证券过户登记完成后，华润股份及中润贸易不再持有公司股份，地铁集团持有公司16.896亿股A股，占公司总股本的15.31%，为公司第二大股东。

此前万科曾披露，华润股份及其子公司拟将所持万科15.31%股份全部转让给深圳地铁集团，转让价格为371.71亿元人民币，对应万科每股交易价格为22元，较市价溢价7.8%。转让完成后，华润股份及中润贸易将不再持有万科股份。

在宝能系强硬收购万科股份并成第一大股东后，万科管理层去年曾欲引入同盟者，向深圳地铁集团定向增发价值456亿元的股份，由此深地铁将成为万科第一大股东。不过这一方案受到宝能系及华润方面的联合抵制，该增发计划随之夭折。

目前万科大股东中，宝能系持有25.4%股份，中国恒大(3333.HK)持有14.07%股份，安邦保险持有6.18%，而万科管理层透过两个资管计划分别持有4.14%和2.98%股份。

万科A周三收报20.61元，过去一个月累计上涨1.92%。（完）

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