神州租车获华平2亿美元注资--投中

路透上海7月10日电---中国咨询机构ChinaVenture投中集团周二发布报告指出,中国最大租车公司--神州租车获得美国华平投资集团2亿美元的股权投资.这是继神州租车撤回赴美上市申请後最新融资举动,亦是国内租车行业迄今最大的单笔股权投资交易.

投中集团报告指出,神州租车最新一轮2亿美元融资,无疑将解决神州租车IPO(首次公开发行)计划撤消後所面临的资金问题,并能够支撑起继续扩张以巩固市场地位,未来规模扩张仍是发展主线.而在未来资本市场环境转好、公司实现持续赢利之际,神州租车也极可能再次申请IPO.

此前神州租车申请赴美上市,拟通过IPO融资1.375亿美元.今年4月25日,神州租车宣布推迟上市,因未能吸引到足够多的投资者,目前公司已撤回赴纳斯达克上市的申请.

投中集团报告称,神州租车将利用融资继续扩大规模、巩固现有市场地位.随着规模扩张,神州租车有望降低采购成本和分摊管理成本,进而进一步提高产品价格优势.其次,在规模扩张之外,神州租车将投入更多精力进行精细化运作.

报告并指出,据向公司内部人士了解到,神州租车二季度也已实现赢利,并已度过盈亏平衡点.今後,在规模效应以及精细化运作模式下,神州租车有望持续扩大其赢利空间.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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