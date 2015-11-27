时机成熟时中欧所将引入基于A股资产的金融衍生产品--上交所

路透北京11月27日 - 中国上海证券交易所周五称，未来中欧国际交易所股份有限公司（中欧所）还积极推出各种交易品种，把合资交易平台建设成为人民币证券交易中心、探索实现中欧所和上交所债券的互联互通、在时机成熟时引入基于A股资产的金融衍生产品。

上交所新闻发布会的新闻稿称，中欧所初期拟重点开发证券现货产品，用人民币计价和结算，待条件成熟时再上市金融衍生品。目前有多家券商在中欧所发行公司债券表达了积极意向，未来还将积极推动中德两国政府发行国债，并吸引境内外国际组织及大型企业在平台发行人民币债券。

中欧所后续ETF（交易所交易基金）产品准备充分，目前有包括嘉实基金与德银的db x-trackers、华宝兴业/领先基金的MSCI、中国A ETF UCITS 、易方达与ETF证券的ETFS/易方达MSCI中国A GO UCITS ETF等在内的9只产品计划在中欧所开业后陆续上线。

中银国际准备的基于A股的存托凭证（Depository Receipts，简称DR）产品将在中欧所开业后上市，另有德意志银行和花旗银行在内的数家境内外银行对此均表示出了较大的兴趣。

中欧所将推动国内的优质企业来中欧所发行人民币股票，另一方面推动德国本土优质企业，特别是在中国有大量业务的先进制造企业在中欧所发行人民币股票，称为D股（D代表Deutschland，是德国的意思）。

上海证券交易所、德意志交易所集团、中国金融期货交易所此前签署三方协议，将按照40%、40%和20%的比例，共同投资2亿元人民币在法兰克福成立中欧国际交易所股份有限公司（简称中欧所，英文简称CEINEX）。

中欧交易所的业务产品范围包括ETF、债券和存托凭证（DR）等，未来还将积极推出各种交易品种，把合资交易平台建设成为离岸人民币证券交易中心。目前，ETF产品准备充分，已有十多家国内外金融机构计划合作发行若干只ETF产品。（完）