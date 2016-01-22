上交所对一大宗交易买入帐户暂停交易 因其影响市场价格

路透上海1月22日 - 自大股东减持新规发布以后，中国上海证交所密切关注大股东减持行为。周四，一个大股东大宗交易的买入帐号因其连续卖出并影响市场价格，被上证所暂停盘中交易。

据上证所官方微博，一陈姓投资者周一通过大宗交易买入中毅达(600610.SS)股份，转让方为上市公司持股5%以上的股东。周四开盘后，该投资者开始连续申报卖出该股，有58笔卖单共计107.7万股，成交68.39万股，并将该股股价由13.79元人民币打压至13.03元，打压幅度为5.84%。

上证所认为，该投资者的卖出属于连续申报、密集申报影响证券交易价格的异常交易行为，上证所对该帐户采取了盘中暂停交易的监管措施。

上证所在微博中指出，将继续关注大股东减持行为，对大股东大宗交易减持买入方的后续卖出行为采取重点监控措施，重点核查是否存在影响市场正常交易秩序的情形。一旦发现，将及时采取相应的监管措施。

近期证监会和证交所分别对大股东及董监事等减持股份作出规定，就二级市场竞价交易及协议转让两个减持渠道的行为进行了规范。证交所还指出，将对大宗交易这一减持渠道进行高度关注。（完）