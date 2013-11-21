上期所年内将做好原油期货上市准备 或以人民币计价--高层

中国3月外汇储备连两月回升 资本外流压力明显缓解（更新版）
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
路透上海11月21日 -上海期货交易所理事长杨迈军周四表示，上期所将在今年年内做好原油期货上市的准备工作。同时公布的最新设计草案显示，“中国版”原油期货的交易标的为中质含硫原油，计价货币为人民币。
杨迈军在第二届中国国际石油贸易大会上表示，“对中国原油期货市场的定位，是反映中国乃至亚太周边地区原油市场供需关系，同时又能够让国际投资者广泛参与的国际性原油期货市场，以此提高中国在国际石油价格体系中的地位和影响。”
在会上公布的原油期货市场草案显示，筹备中的“中国版”原油期货的计价货币为人民币，并没有像此前业内人士猜测的以人民币和美元双币种并行计价。
杨迈军表示，上期所对原油期货的基本考虑思路是国际平台、净价交易和保税交割，以便国际投资者能方便自如地进入这个平台进行交易。
“其中涉及到的换汇等方面的一些政策，有关部委正在研究和考虑，在得到批准以后就可以组织上市交易。”他称。
此前中国证监会在支持上海自贸区的政策措施中指出，拟同意上期所在自贸区内筹建上海国际能源交易中心股份有限公司，具体承担推进国际原油期货平台筹建工作。
工商登记资料显示，上海国际能源交易中心股份有限公司已于今年11月6日注册成立，注册资本金50亿元人民币。交易所人士此前对路透表示，上海国际能源交易中心将于本周五（22日）正式挂牌，意味着在上海自贸区内建立原油期货平台的计划迈出关键一步。
杨迈军还表示，除原油期货外，上期所将继续完善石油天然气系列以及其他能源方面的期货品种，近期将加快推进液化石油气(LPG)等能源类期货的上市，并对已上市的燃料油品种进行调整，推动保税交割和上市更加国际化的380船用燃料油期货。
目前，上海期货交易所共有铜等11个期货品种挂牌交易，据美国期货业协会统计，2012年上期所成交量在全球商品期货和期权交易所中排名第四。(完)
(发稿 丁琦；审校 曾祥进)
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