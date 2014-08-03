上海福喜公司六名高管被刑拘 警方自一开始就全面介入

路透北京8月3日 - 新华社周日报导引述上海市副市长、市公安局长白少康称，上海“福喜事件”后，福喜公司目前已经有六名高管被刑拘。

报导引述白少康在参加上海广播电台节目时的话并称，福喜事件从一开始发生公安机关就全面介入，而这有别于传统的方式，即食药监部门先查，发现违法犯罪后再移交给公安部门。

他并称，考虑到违法犯罪的严重性，如果等到后期介入，在侦查和打击力度上就会受到影响。因此公安机关从一开始有犯罪嫌疑的时候就应该主动介入。

“对于食品药品安全事件，我们要零容忍。凡是构成犯罪的，严格按照法律规定，严肃处理，绝不容忍这一类犯罪活动猖獗。”白少康说。

此前上海警方表示，公安食药侦总队已对上海福喜事件进行立案调查，警方已依法对五名涉案人员采取了刑事拘留。

上海福喜食品7月被曝光，其涉嫌使用过期原料生产加工食品等。目前福喜已被查封，麦当劳和肯德基等纷纷表示，停用上海福喜提供的所有肉类食品原料。 （完）

(发稿 李然; 审校 曾祥进)

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