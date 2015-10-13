上海金交所将任命新理事长 今年有望推出黄金定盘价--消息

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透新加坡10月13日 - 两位消息人士透露，上海黄金交易所可能任命中国央行官员焦瑾璞出任新任理事长，此举可能为今年按计划推出人民币黄金定盘价铺平道路。
上海金交所是全球最大的实货黄金交易所，自从前理事长许罗德转任中国银行(601988.SS)(3988.HK)副行长后，这一职位虚悬已将近六个月。
焦瑾璞的到来料将推动金交所推出人民币黄金定盘价的工作，这项工作自2015年初以来已经展开，中国力争在黄金定价方面掌握更多的话语权。
“(交易所)近期没有很多大动作，因为理事长的职位还空着，”一位直接了解情况的消息人士说。
“(焦瑾璞)在中国金融行业是一位受尊敬的人物。一旦他进入情况，将会有所进展。”
金交所在6月表示，计划今年年底前在上海黄金交易所推出人民币黄金定盘价。
焦瑾璞在中国人民银行担任过多项职务，最新职位是人行金融消费权益保护局局长。金交所本身也是人行的一个下属机构。
金交所发言人表示，交易所将“很快”召开理事会，就新任理事长的任命进行投票，但他拒绝评论具体人选。
消息人士称，焦瑾璞已经开始在交易所的工作。不过这些消息人士要求匿名，因未被授权向媒体谈论此事。
“金交所将继续开展中国黄金市场国际化的工作。这一点不应改变，因为这不仅仅是前任理事长的政策，也是国家的政策。”消息人士称。(完)
(编译 郑茵 审校 蔡美珍)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。