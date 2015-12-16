上海自贸区拟允许区内企业外债资金实行意愿结汇--消息

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京12月16日 - 中国上海自贸区在引入境外低成本资金以降低国内实体经济融资成本上先行一步。三位消息人士周三透露，上海自贸区将允许区内企业（不含金融机构）外债资金实行意愿结汇，并允许区内货物贸易外汇管理分类等级为A类的企业外汇收入无需开立待核查账户。
他们并称，外管局将综合考虑资产负债币种、期限等匹配情况以及外债和货币政策调控需要，合理调控境外融资规模和投向，优化境外融资结构，防范境外融资风险。符合条件的融资租赁亦可收取外币租金。
“以前外债转换成人民币非常麻烦，现在政策相当于是外债进来可以自主结成人民币使用，对企业资金调度来说是增加便利性。”一位消息人士称。
另一位消息人士则谈到，以前收款要开待核查账户，需要查清楚资金真实来源，以后可以省去这一步骤，但银行需要加大外汇收支风险较大业务的真实性与合规性审核。
据消息人士介绍，上海自贸区跨国公司外汇资金集中运营管理准入条件也将放宽，进一步简化资金池管理，允许银行审核真实、合法的电子单证办理经常项目集中收付汇、轧差净额结算业务。
上海自贸区并支持银行发展人民币与外汇衍生产品服务，对于境外机构按规定可开展即期结售汇交易的业务，注册在区内的银行可以办理人民币与外汇衍生产品交易，相关头寸纳入银行结售汇综合头寸管理。
“外汇局会在必要时调整试点政策，采取临时性管制措施。”一消息人士称。
路透已就上述消息联系央行上海总部，但暂未获得评论。
中国央行10月30日发布《进一步推进中国（上海）自由贸易试验区金融开放创新试点,加快上海国际金融中心建设方案》指出，要放宽跨境资本流动限制，健全外汇资金均衡管理体制。根据主体监管原则，在自贸试验区内实现非金融企业限额内可兑换。逐步扩大本外币兑换限额，率先实现可兑换。（完）
(发稿 路透中文新闻部)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。