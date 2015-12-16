上海自贸区拟允许区内企业外债资金实行意愿结汇--消息

路透北京12月16日 - 中国上海自贸区在引入境外低成本资金以降低国内实体经济融资成本上先行一步。三位消息人士周三透露，上海自贸区将允许区内企业（不含金融机构）外债资金实行意愿结汇，并允许区内货物贸易外汇管理分类等级为A类的企业外汇收入无需开立待核查账户。

他们并称，外管局将综合考虑资产负债币种、期限等匹配情况以及外债和货币政策调控需要，合理调控境外融资规模和投向，优化境外融资结构，防范境外融资风险。符合条件的融资租赁亦可收取外币租金。

“以前外债转换成人民币非常麻烦，现在政策相当于是外债进来可以自主结成人民币使用，对企业资金调度来说是增加便利性。”一位消息人士称。

另一位消息人士则谈到，以前收款要开待核查账户，需要查清楚资金真实来源，以后可以省去这一步骤，但银行需要加大外汇收支风险较大业务的真实性与合规性审核。

据消息人士介绍，上海自贸区跨国公司外汇资金集中运营管理准入条件也将放宽，进一步简化资金池管理，允许银行审核真实、合法的电子单证办理经常项目集中收付汇、轧差净额结算业务。

上海自贸区并支持银行发展人民币与外汇衍生产品服务，对于境外机构按规定可开展即期结售汇交易的业务，注册在区内的银行可以办理人民币与外汇衍生产品交易，相关头寸纳入银行结售汇综合头寸管理。

“外汇局会在必要时调整试点政策，采取临时性管制措施。”一消息人士称。

路透已就上述消息联系央行上海总部，但暂未获得评论。

中国央行10月30日发布《进一步推进中国（上海）自由贸易试验区金融开放创新试点,加快上海国际金融中心建设方案》指出，要放宽跨境资本流动限制，健全外汇资金均衡管理体制。根据主体监管原则，在自贸试验区内实现非金融企业限额内可兑换。逐步扩大本外币兑换限额，率先实现可兑换。（完）